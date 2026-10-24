Tuyên dương 10 công nhân lao động tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Tối 24/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, chúc mừng 10 công nhân được vinh danh; ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của gần 18 triệu công nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang ngày đêm miệt mài lao động, sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, từ gần 18 triệu công nhân cả nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn kỹ lưỡng, bình xét công khai, minh bạch để tìm ra 10 công nhân tiêu biểu và tổ chức tôn vinh.

Mỗi người được vinh danh có tuổi đời khác nhau, công việc không giống nhau, mỗi người đều có một hành trình riêng để hôm nay hội tụ về đây, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: không chấp nhận dừng lại trước khó khăn, không bằng lòng với những gì đã có, luôn đổi mới, sáng tạo và hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho tập thể, cộng đồng, đất nước.

Có người làm chủ công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa sáng kiến từ ý tưởng vào dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Có người khẳng định tay nghề Việt Nam trên các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Có người dù vô vàn khó khăn vẫn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tự mình đứng vững và giúp đỡ đồng nghiệp. Có người tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chế độ và tổ chức Công đoàn; giữ gìn kỷ cương, lan tỏa trách nhiệm công dân.

Có người dù nhọc nhằn với công việc chuyên môn vẫn tràn đầy tình yêu thương, dành thời gian, sức lực sau ca làm việc để tình nguyện vì cộng đồng.

Mười gương mặt, mười câu chuyện, mười bông hoa trong vườn hoa việc tốt đang ngày đêm lặng thầm góp sức làm nên sức mạnh của nền kinh tế, lan tỏa tinh thần cống hiến đến đông đảo công nhân cả nước.

Từ hầm mỏ, công trường, nhà máy, phòng điều khiển đến các trung tâm công nghệ hiện đại, chính bàn tay, khối óc và phẩm chất lao động Việt Nam đang góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Các công nhân được vinh danh trong Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Theo dõi những câu chuyện và hành trình mà 10 công nhân đã trải qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ ấn tượng không chỉ là những thành tích đạt được, mà lớn hơn là khả năng khơi dậy khát vọng trong hàng triệu công nhân khác.

Một sáng kiến có thể cải tiến một công đoạn, nhưng một tấm gương có thể truyền cảm hứng cho cả một tập thể. Vì vậy, tuyên dương hôm nay không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà phải là điểm khởi đầu của những chuyển động mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho hay, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ những động lực phát triển mới. Công nghệ hiện đại rất cần thiết, nhưng chính con người mới là nhân tố quyết định giá trị của công nghệ.

Tương lai của nền công nghiệp Việt Nam không chỉ được định hình bởi những cỗ máy chúng ta sở hữu, mà còn bởi năng lực, phẩm chất và khát vọng của những người vận hành, sáng tạo và làm chủ các cỗ máy ấy.

Từ chương trình tuyên dương này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và công nhân cả nước tập trung chuyển mạnh từ công nhân thạo việc, làm việc rập khuôn sang công nhân làm chủ công nghệ, có năng lực sáng tạo.

Mỗi công nhân cần được tạo cơ hội học tập suốt đời, cập nhật kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng xanh và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo.

Công nhân phải là những người đi đầu, là trung tâm của quá trình chuyển đổi số; công nghệ nâng tầm con người, con người lại nâng tầm công nghệ, chứ không làm cho con người bị bỏ lại phía sau. Biến sáng kiến của công nhân thành nguồn lực phát triển thực sự...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi, người có sáng kiến trên phạm vi cả nước; kết nối họ với các cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp để truyền nghề, hướng dẫn sáng tạo, hỗ trợ đồng nghiệp.

Các công nhân được vinh danh trong Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Sau chương trình, mỗi tấm gương cần trở thành một hạt nhân; mỗi sáng kiến tốt cần có cơ hội được nhân rộng. Hãy hướng tới một phong trào mà thành công của 10 người hôm nay có thể khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn sáng kiến ngày mai.

Đối với 10 công nhân được vinh danh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong niềm tự hào to lớn, mỗi người sẽ không tự bằng lòng với những gì đã đạt được, mà tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần học hỏi, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm.

Đối với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trân trọng người lao động không chỉ như nguồn nhân lực, mà còn là những người đồng kiến tạo giá trị và tương lai của doanh nghiệp.

Đối với cán bộ Công đoàn, ông nhấn mạnh: nơi nào công nhân cần, nơi đó phải có sự hiện diện thiết thực của Công đoàn.

Hãy để tinh thần của chương trình hôm nay lan tỏa bằng một thông điệp giản dị mà mạnh mẽ: “Công nhân Việt Nam không chỉ làm ra sản phẩm cho hôm nay, mà còn sáng tạo tương lai cho đất nước,” Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh./.

Danh sách 10 công nhân lao động tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được tuyên dương: 1. Anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam). 2. Anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam). 3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa). 4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Công ty Cổ phần Nam Việt (Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang). 5. Chị Trần Thị Vân - Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam). 6. Chị Huỳnh Thị Lý - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh). 7. Anh Nguyễn Đức Toàn - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh (Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau). 8. Anh Nguyễn Đức Hưng - Công ty Trách nhiệm hữu hạn ChangShin Việt Nam (Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai). 9. Anh Nguyễn Văn Cung - Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel (Ban Công đoàn Quốc phòng). 10. Anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam (Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội).