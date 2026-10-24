Lạng Sơn: Bắt giữ các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Ngày 24/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án LS526.2, bắt giữ hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 23/10, tại khu vực thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Hai đối tượng là Nông Văn Khôi, sinh năm 1991 và Hoàng Văn Huấn, sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, điều khiển hai xe môtô, mỗi xe chở một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, di chuyển lên khu vực biên giới mốc 1083 để xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Tại đồn Biên phòng, Khôi và Huấn khai nhận được một người tên Tú, trú cùng địa phương, thuê vận chuyển hai người Trung Quốc từ thôn Nà Tồng đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép với tiền công 4 triệu đồng mỗi người.

Hai người Trung Quốc khai nhận không có giấy tờ xuất cảnh theo quy định và được các đối tượng trên đưa dẫn qua biên giới.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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