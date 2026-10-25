Cảnh báo tình trạng mở tài khoản ở Việt Nam, sang Campuchia lừa đảo

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can trong 2 vụ án, trong đó các bị can đều chung hành vi mở tài khoản của mình tại ngân hàng ở Việt Nam, sau đó sang Campuchia sử dụng tài khoản ngân hàng này để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi thực hiện quét xác thực sinh trắc học để chuyển tiền đi các tài khoản khác.

Hai bị can này đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Bị "xù" lương lừa đảo ở Campuchia, bỏ về Việt Nam đầu thú

Bị cáo Lê Minh Phúc (sinh năm 1991, trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) bị cáo buộc về hành vi giúp sức cho các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia, sau đó bị can về Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, Lê Minh Phúc là đối tượng có nhiều tiền án, bản thân không có việc làm. Phúc lên mạng xã hội Telegram và tham gia vào nhiều hội nhóm. Đến tháng 7/2025, một đối tượng (chưa xác định được) dùng tài khoản Telegram “Lucky” đưa Phúc vào nhóm Telegram “Tuyển nhân sự” do “Lucky” là trưởng nhóm.

Sau đó “Lucky” rủ Phúc sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200-1.500 USD với công việc chính là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi thực hiện quét xác thực sinh trắc học để chuyển tiền đi các tài khoản khác.

Sau khi đồng ý tham gia, Phúc được người của “Lucky” làm hộ chiếu để sang Campuchia. Ngày 26/7/2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài đến khu Kim Sa, tỉnh Krong Bavet, Campuchia gặp “Lucky” và một người có tên là “Tiểu Bối” (chưa xác định được).

Sau đó, “Tiểu Bối” yêu cầu Phúc về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng rồi quay lại Campuchia và Phúc đồng ý. Ngày 3/8/2025, Phúc về Thành phố Hồ Chí Minh mở tài khoản ngân hàng mang tên Lê Minh Phúc rồi quay lại khu Kim Sa theo yêu cầu của “Lucky” và “Tiểu Bối” để làm việc.

Theo sự chỉ đạo của các đối tượng, hàng ngày, Phúc sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền chiếm đoạt được của các bị hại rồi xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng điện tử để thực hiện nhiều giao dịch chuyển số tiền này sang các tài khoản ngân hàng khác.

Quá trình làm việc tại nhóm lừa đảo trên, Phúc nhận thức được các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền do lừa đảo chiếm đoạt nhưng vẫn đồng ý giúp sức cho các đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng này đã dùng thủ đoạn dụ dỗ người bị hại tham gia tạo tài khoản, đăng ký thành viên của các nhóm dịch vụ cung cấp “gái gọi” trên ứng dụng Telegram. Sau đó, đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển từ 128-500 ngàn đồng đến tài khoản của Phúc.

Tiếp đó, nhóm này yêu cầu người bị hại chuyển thêm tiền để làm thẻ VIP, nâng cấp hạng thành viên. Sau khi người bị hại chuyển tiền thành công, đối tượng thông báo với họ đã nhập sai thông tin và yêu cầu chuyển thêm tiền để nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển trước đó. Sau khi người bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 26/9 - 2/10/2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 630 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của các đối tượng, sau khi nhận được số tiền này vào tài khoản, cùng với dòng tiền của nhiều người bị hại khác (hiện chưa xác định được), Phúc thực hiện chuyển 23 lần đến tài khoản của các đối tượng khác.

Do các đối tượng của nhóm lừa đảo không thanh toán tiền lương theo thỏa thuận, ngày 30/10/2025 Phúc bỏ về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Mang 8 tài khoản sang Campuchia lừa đảo

Tháng 7/2024, ông Hoàng Văn N (sinh năm 1963, trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) quen và kết bạn đối tượng trên mạng xã hội Zalo có tên là Trần Thu Thảo (chưa xác định được lai lịch). Sau khi kết bạn, Thảo nói hiện là chủ nhà hàng Biển Ngọc gần bờ biển (không xác định địa chỉ) và hiện đang chơi cổ phiếu rồi gửi đường link chơi cổ phiếu của hệ thống XM: ROBIT để ông N vào theo dõi xem Thảo chơi.

Thảo rủ ông N cùng chơi, ông N đồng ý. Sau khi đầu tư cổ phiếu ông N lãi số tiền 5,7 triệu đồng và được chuyển vào ngân hàng liên kết BIDV tại Việt Nam mang tên ông N.

Sau khi ông N nhận được tiền, Thảo tiếp tục rủ ông N chơi tiếp và đầu tư vào khu nghỉ dưỡng ở Panama. Sau hơn một tuần tham gia, số tiền ông N đầu tư tăng từ 20.000 USD lên 70.000 USD (ông N và Thảo chơi theo kiểu "Nút tình yêu" là đầu tư 20.000 USD và được lãi lên 70.000 USD).

Thấy tiền kiếm được nhiều, lúc này tài khoản trong ví tiền ảo (do Thảo cài đặt ví tiền ảo cho ông N) có số tiền khoảng 78.000 USD, Thảo bảo ông N rút về cho chắc và hướng dẫn ông N rút tiền về từ tài khoản tiền ảo liên kết với tài khoản của ông N mở tại Ngân hàng BIDV.

Thảo yêu cầu ông N phải nộp các khoản phí thu nhập cá nhân vì rút khoản tiền lớn trên 50.000 USD, phải đổi tiền USD sang tiền Việt Nam rồi chuyển vào các số tài khoản do Thảo cung cấp.

Trong thời gian từ ngày 12-23/8/2024, ông N đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng vào các tài khoản mở tại nhiều ngân hàng khác nhau nhưng đều mang tên Phạm Văn Hân.

Do nộp chậm theo yêu cầu nên hệ thống thông báo ông N bị phạt 300 triệu đồng và không rút tiền ra được. Ngày 22/12/2025, ông N làm đơn trình báo đến Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo trong vụ án này là Phạm Văn Hân (sinh năm 1995, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình) đã mở 8 tài khoản tại nhiều ngân hàng với mục đích mang sang Campuchia phục vụ việc nhận, chuyển tiền lừa đảo.

Ngày 5/8/2024, Hân được đối tượng Hoàng Ngọc Long (chưa xác định được lai lịch) rủ sang Campuchia để làm việc cho đối tượng có tên là Trang (chưa xác định được lai lịch).

Sau đó Trang bảo Hân nói chuyện với đối tượng có tên là Tuyên (chưa xác định được lai lịch) là cấp dưới của Trang trao đổi và thỏa thuận Hân là người cung cấp các tài khoản ngân hàng cho Tuyên quản lý để nhận tiền lừa đảo của các bị hại, khi có tiền vào tài khoản của Hân thì Tuyên sẽ nhập sẵn số tiền cần chuyển để Hân quét khuôn mặt sinh trắc học để thực hiện chuyển tiền, mỗi tháng được trả lương là 2.000 USD.

Hân đồng ý sang Campuchia làm việc cho nhóm của Trang và Tuyên. Trong thời gian từ ngày 12-23/8/2024, Hân cùng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của ông N tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng./.

Tây Ninh tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả Theo thông tin ban đầu, phần lớn số công dân trên từng làm việc tại các khu lừa đảo trực tuyến ở các tỉnh của Campuchia; một số trường hợp sang Campuchia với mục đích tìm kiếm việc làm.