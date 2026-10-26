Chính trị

Điện mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Cộng hòa Áo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Cộng hòa Áo nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước này.

Ngày 26/10/2026, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Cộng hòa Áo (26/10/1955-26/10/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Alexander Van der Bellen; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Christian Stocker; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Hạ viện) Walter Rosenkranz và Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Christine Schwarz-Fuchs.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Beate Meinl-Reisinger./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Áo #Điện mừng #Quốc khánh Cộng hòa Áo #Quan hệ ngoại giao #NQ 59-bt Áo
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