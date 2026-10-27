Xây dựng Hưng Yên thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng

Ngày 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Đáng chú ý là Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu rõ việc xây dựng Hưng Yên trở thành một trong những trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết văn hóa Hưng Yên có những nét đặc trưng riêng của vùng đất “địa linh nhân kiệt."

Hưng Yên tự hào là nơi phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần, một vương triều cường thịnh, võ công oanh liệt vào bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam; đồng thời có Phố Hiến, thương cảng nổi tiếng, gắn với câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến,” từng là một cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng...

Một góc phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định, có tối thiểu 2 công trình thể thao cơ bản cấp xã (nhà tập luyện thi đấu thể thao, sân tập luyện thể thao, sân vận động hoặc bể bơi); 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn, có khu tập luyện thể dục thể thao được hỗ trợ trang thiết bị hoạt động; 90% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Tỉnh phấn đấu có từ 3-5 di sản văn hóa phi vật thể ghi vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia; từ 2-3 hồ sơ di sản tư liệu được ghi danh trong Danh mục Di sản Tư liệu quốc gia; 100% di sản trong Danh mục Di sản quốc gia về Văn hóa Phi vật thể, về tư liệu được bảo vệ, phát huy giá trị.

Hưng Yên phấn đấu có từ 20-30 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; từ 10-15 di tích xếp hạng quốc gia; từ 1-2 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; từ 1-3 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia; lập dự án, tu bổ tôn tạo khoảng 80 di tích xếp hạng; mỗi năm có từ 15 di tích quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh trở lên được tu sửa cấp thiết.

Riêng trong năm 2026, tỉnh ưu tiên hoàn thành việc số hóa 100% di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia theo mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Hưng Yên sẽ bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Hưng Yên sẽ trở thành một trong những trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh bảo tồn, phát huy, kết nối Khu Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, di tích quốc gia hành cung Lỗ Giang theo định hướng đô thị di sản; phấn đấu có thêm các di sản văn hóa, di sản tư liệu tiêu biểu của tỉnh được UNESCO ghi danh, vinh danh.

Tỉnh có một số công trình văn hóa, thể thao trọng điểm đạt tiêu chuẩn, đủ năng lực đăng cai, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn của quốc gia và quốc tế;…

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng khác như: chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô; chủ trương đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc Nam, tỉnh Hưng Yên; dự án đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc-Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển)…

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đánh giá cao tầm quan trọng của các Nghị quyết vừa được thông qua, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu bật được tư tưởng chỉ đạo: xác định văn hóa và con người Hưng Yên vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng tinh thần, là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển.

Nghị quyết đã đặt con người Hưng Yên ở vị trí trung tâm trong các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; tập trung bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội truyền thống, làng nghề gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch sinh thái, tâm linh đặc sắc.

Nghị quyết chú trọng hình thành hệ giá trị con người Hưng Yên thời kỳ mới: “Yêu nước, văn minh, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.” Do đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm,” quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả các kết luận và nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Hưng Yên lên kế hoạch xây dựng hai trục giao thông chiến lược Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thông qua chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô và xây dựng trục phát triển Bắc-Nam.