Cận cảnh vụ bắt giữ hai người đàn ông cầm hung khí kiếm, gậy gỗ cố thủ trên nóc nhà

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ hai người đàn ông cầm kiếm, gậy gỗ cố thủ trên nóc nhà tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, trưa 26/10, khi lực lượng công an tiếp cận căn nhà có nhóm người nghi liên quan đến ma túy đang thuê, một phụ nữ bị bắt giữ, hai người đàn ông mang theo hung khí chạy lên mái nhà cố thủ.

Nhận được thông tin phối hợp từ Công an thành phố Hải Phòng về việc truy bắt các đối tượng trốn đến địa bàn, Công an xã Hà Long phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an Hải Phòng tổ chức vây bắt. Hàng chục cảnh sát được huy động, triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục hai người đầu hàng.

Sau khoảng 10 giờ bao vây, đến 21 giờ 30 ngày 26/10, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ cả hai đối tượng, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.