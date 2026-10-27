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Ukraine triển khai kế hoạch phòng thủ toàn diện tại các thành phố

Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh chuẩn bị phòng thủ toàn diện tại các thành phố Ukraine, đồng thời gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày, đến cuối tháng 1/2027.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine triển khai kế hoạch phòng thủ toàn diện tại các thành phố

Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân tới Australia, củng cố AUKUS

Nhật Bản xác định tiêu chí lựa chọn thủ đô dự phòng

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Ukraine #Phòng thủ đô thị #AUKUS #Tàu ngầm hạt nhân #Thủ đô dự phòng Nhật Bản

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