Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tối 26/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đã đến đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm, gặp gỡ báo chí và tiệc chiêu đãi Thủ tướng Donald Tusk. Hai Thủ tướng cùng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước và dự, phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Thủ tướng Donald Tusk thăm lại Việt Nam; khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt được thử thách qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua; nhấn mạnh trong đường lối đối ngoại, Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan - là một đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ vui mừng, xúc động thăm lại Việt Nam sau 16 năm; chứng kiến những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam, khâm phục tốc độ phát triển kinh tế, coi đây là một điển hình trên thế giới về phát triển dựa trên sự cần cù, sáng tạo, trí tuệ.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á. Hai nước có điểm tương đồng và đều tự hào là đã vươn lên sau chiến tranh với nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước khiến thế giới khâm phục.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao được tăng cường, có sự tin cậy chính trị cao.

Lãnh đạo hai nước đánh giá cao việc kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024 nhưng còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên; nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Lãnh đạo Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, xem xét đẩy mạnh các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Ba Lan có nhu cầu như nông, lâm, thủy, hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép và đưa các mặt hàng này thâm nhập sâu vào thị trường EU.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng-an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng; năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, nông nghiệp, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

Nhân dịp này, với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hội An (Đà Nẵng), Thủ tướng Donald Tusk đã đến đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (thường được người dân địa phương gọi thân mật là Kazik) - người có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và trùng tu các di tích văn hóa, lịch sử tại Việt Nam, đặc biệt là Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Thủ tướng cũng có chuyến thăm khu phố cổ Hội An, và giao lưu với người dân, du khách ở đây.

Tại Hà Nội, Thủ tướng Donald Tusk cũng có các hoạt động đi bộ, trải nghiệm đời sống, văn hóa, ẩm thực ở khu phố cổ./.

Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Ghi nhận những thành tựu đạt được và tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước.