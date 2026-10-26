Khai mở dư địa hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan

Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tham dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ba Lan.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan được tổ chức ngay sau khi Lãnh đạo hai nước chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, một dấu mốc có ý nghĩa nâng cấp quan hệ, thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.

Thủ tướng kỳ vọng Hội nghị sẽ góp phần cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan mới thiết lập bằng những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có giá trị lâu dài, nhất là trong lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng cho biết, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng. Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng liên tục, trong đó năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024 và 9 tháng của năm 2026 đã đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Với vai trò, vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung và Đông Âu, Việt Nam tại Đông Nam Á, Thủ tướng cho rằng hai nước có nhiều dư địa, tiềm năng và điều kiện thuận lợi để kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư. Trong đó, Ba Lan có thế mạnh về dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu, môi trường…, trong khi Việt Nam có năng lực về chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu kết nối tốt, hai bên có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh, hiệu quả hơn. Mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng hành động.

Để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tăng lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hợp tác. Thủ tướng đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp, tổ chức của Ba Lan hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghệ vũ trụ… trong lĩnh vực y tế, dược phẩm; là cơ hội để các bên trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng trong các lĩnh vực mới, có hàm lượng khoa học, công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Trên tinh thần đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là các ngành mũi nhọn của Ba Lan, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường… gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp để rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách, quy định về thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn…; tăng cường phát huy các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp và các Bộ, cơ quan liên quan, trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hằng năm với sự tham gia của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp từ châu Âu, trong đó có Ba Lan.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cần thúc đẩy kết nối giao thông-vận tải để kết nối thị trường; đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) đã chính thức công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw-Hà Nội và đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp nghiên cứu đa dạng hóa kết nối giữa hai nền kinh tế (đường hàng không, đường biển, sớm nghiên cứu khả năng kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến vận tải đường biển Á-Âu truyền thống); tạo thuận lợi cho kết nối thương mại, đầu tư, kinh doanh.

Các doanh nghiệp tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững; đề nghị phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; cam kết hợp tác, đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường…

Thủ tướng khẳng định, với tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển”, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định, bền vững lâu dài.

Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, chủ động tìm kiếm đối tác, cùng phát triển những dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thủ tướng tin tưởng rằng, trên nền tảng hữu nghị bền chặt, sự đồng thuận của lãnh đạo cấp cao và tinh thần năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ Việt Nam-Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng tầm Đối tác Chiến lược, đóng góp vào sự phồn vinh của mỗi nước.

Thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực dược phẩm, quốc phòng và công nghệ cao

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá đây là cuộc gặp gỡ quan trọng, trong đó hai bên thảo luận về các triển vọng hợp tác kinh tế, mà trước hết là về các dự án cụ thể, các khoản đầu tư và cơ hội xây dựng những đối tác lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất tại châu Á và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã thực hiện những bước phát triển ấn tượng, vươn lên thành trung tâm xuất khẩu quan trọng. Ngày nay, Việt Nam còn có tham vọng lớn hơn là phát triển nền công nghệ hiện đại, đầu tư vào công nghệ và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong nền kinh tế của mình.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Donald Tusk tin tưởng rằng kinh nghiệm và tiềm năng của hai bên có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng gắn kết hơn. Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng song cơ cấu trao đổi thương mại vẫn còn chưa đồng đều và quy mô đầu tư qua lại lẫn nhau vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai nền kinh tế. Chính vì vậy, hai bên cần cùng nhau nỗ lực để gia tăng và đa dạng hóa kim ngạch thương mại, phát triển các hướng xuất khẩu mới cũng như tạo ra các điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Điều này được Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam hỗ trợ, có hiệu lực từ năm 2020.

Thủ tướng Donald Tusk cũng nhấn mạnh những lĩnh vực có nhiều tiềm năng và triển vọng để có thể làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác Ba Lan-Việt Nam, trong đó có công nghiệp dược phẩm và y tế, công nghiệp quốc phòng và các công nghệ có ứng dụng kép; ngành vũ trụ và công nghệ cao.

Đối với ngành công nghiệp dược phẩm và y tế, Thủ tướng Donald Tusk cho rằng các khoản đầu tư của Ba Lan có thể hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của ngành dược phẩm Việt Nam. Hợp tác dược phẩm có thể bao gồm các khoản đầu tư tiếp theo, nghiên cứu, phát triển sản xuất cũng như xuất khẩu thuốc, các sản phẩm y tế sang những thị trường khác trong khu vực. Những dự án như vậy cho thấy sự hợp tác có thể mang lại lợi ích cho cả hai phía: tạo ra việc làm, củng cố ngành công nghiệp nội địa và tăng cường khả năng tiếp cận các công nghệ hiện đại.

Liên quan đến công nghiệp quốc phòng và các công nghệ có ứng dụng kép, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đang phát triển năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng một cách năng động. Các doanh nghiệp Ba Lan cung cấp hệ thống thiết bị bay không người lái tiên tiến, công nghệ thông tin liên lạc, điện tử, quang điện tử và các giải pháp hỗ trợ an ninh. Nhiều công nghệ trong số này cũng tìm thấy ứng dụng trong ngành công nghiệp dân dụng, giao thông vận tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Về tiềm năng của ngành vũ trụ và công nghệ cao, Ba Lan đang phát triển năng lực trong các công nghệ vệ tinh, điện tử, hệ thống quang học, phần mềm tiên tiến và phân tích dữ liệu. Các doanh nghiệp và viện nghiên cứu Ba Lan tham gia vào dự án không gian của châu Âu, cung cấp linh kiện chuyên dụng, giải pháp công nghệ tốt nhất. Việt Nam cũng đang đầu tư vào việc phát triển các năng lực vệ tinh và công nghệ vũ trụ của riêng mình.

Thủ tướng Donald Tusk cho rằng hai nước có thể cùng phát triển các giải pháp trong lĩnh vực quan sát trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh cũng như ứng dụng chúng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng, đặc biệt là việc kết hợp các công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ cung cấp công nghệ cho nhau, mà còn cùng nhau phát triển các sản phẩm mới, phát triển năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế.

Nhấn mạnh tham vọng chung là phải chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn, Thủ tướng khẳng định các doanh nghiệp Ba Lan có thể và sẽ đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và nguồn vốn; các đối tác Việt Nam đóng góp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự am hiểu thị trường cũng như khả năng mở rộng khu vực.

Thủ tướng Ba Lan bày tỏ mong muốn các đại diện doanh nghiệp chia sẻ về những kế hoạch đầu tư, cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam, sự hỗ trợ cần thiết để hiện thực hóa các kế hoạch; lưu ý tìm hiểu góc nhìn của các đối tác Việt Nam, kỳ vọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài và cơ hội phát triển cùng với các doanh nghiệp này.

Với truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Thủ tướng Donald Tusk hy vọng trong tương lai không xa, những diễn đàn doanh nghiệp tương tự giữa hai bên sẽ mở ra những khoản đầu tư mới, các dự án công nghiệp chung, các hợp đồng và công nghệ được phát triển bởi các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại hội nghị, lãnh đạo bộ ngành, doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về triển vọng hợp tác, tiềm năng đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực như hàng không, y dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp vũ trụ…

Ba Lan là một trong những nền kinh tế năng động của châu Âu, có thế mạnh về công nghiệp, khoa học công nghệ, logistics và hệ thống phân phối, đồng thời giữ vai trò kết nối quan trọng tại khu vực Trung và Đông Âu. Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực ASEAN, là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và mạng lưới liên kết kinh tế với nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng hoạt động tại Việt Nam và khu vực ASEAN, giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Ba Lan và tiếp cận sâu hơn với thị trường Liên minh châu Âu. Cùng với đó, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU (EVFTA) tiếp tục tạo khuôn khổ thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, khai thác các ưu đãi thương mại và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng./.

Việt Nam-Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm và các định hướng lớn.