Hiện thực hóa các thỏa thuận về hợp tác công nghệ Việt Nam-Ấn Độ

Ngày 26/10, Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam-Ấn Độ đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Mùa Thu năm 2026 (AEF) nhằm trao đổi ý kiến, tìm kiếm động lực phát triển mới cho quan hệ hai nước trong lĩnh vực công nghệ mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa cùng đại diện Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ cùng dự Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ là biểu tượng sinh động của sự tin cậy chính trị sâu sắc, chân thành và tinh thần đồng hành phát triển.

Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược ở cấp quốc gia, Thành phố luôn giữ vai trò là địa phương tiên phong, chủ động biến các cam kết ngoại giao thành những chương trình hành động thực tiễn và hiệu quả.

Các chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ trao đổi trong phiên Tọa đàm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đặc biệt, tháng 5/2026, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị, tạo cơ sở quan trọng để hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, quy hoạch đô thị, hạ tầng, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ấn Độ trong đào tạo chuyên gia công nghệ, phát triển kỹ năng số, trao đổi học thuật và triển khai các chương trình đào tạo gắn với dự án thực tiễn; quan tâm thúc đẩy hợp tác với đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số công cộng, công nghệ bán dẫn, sản xuất thông minh… gắn với khả năng triển khai thực tiễn, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của các đối tác Việt Nam.

Thành phố mong muốn phát huy vai trò kết nối của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư để những ý tưởng công nghệ có tiềm năng sớm trở thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh thực tế, đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự hình thành các ngành công nghiệp mới.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa chia sẻ, năm 2027, Việt Nam và Ấn Độ sẽ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và được xác định là Năm Hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam.

Vì vậy, đã đến lúc hai nước đưa quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới. Sự tin cậy lẫn nhau, các giá trị chung giữa Ấn Độ-Việt Nam cần được cụ thể hóa thành những kết quả thực chất và thực tế hơn nữa. Trong đó, các lĩnh vực mới như Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ là những trọng tâm hợp tác tương lai, phù hợp với chiến lược của Ấn Độ cũng như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Ông Tshering W. Sherpa đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ mới trong tương lai.

Ông Ajit Kumar, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố kết nghĩa Mumbai của Ấn Độ nghiên cứu triển khai kết nối công nghệ giữa hệ sinh thái khởi nghiệp (startup) của hai địa phương; triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi nghiên cứu sinh, hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực đã thống nhất giữa 2 thành phố, thông qua Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR), Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ có thể tổ chức chương trình nâng cao năng lực chuyên biệt trong lĩnh vực công nghệ cao tại Ấn Độ.

Trong bài phát biểu trực tuyến gửi đến Diễn đàn, ông S. Krishnan, Thứ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ cho rằng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là chuyển hóa thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số được ký kết giữa Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành các dự án cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Một hệ sinh thái số tin cậy có thể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mở rộng tài chính toàn diện, tạo nền tảng cho các dịch vụ mới phát triển và cũng là lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và điện tử… cũng là những lĩnh vực hai bên có thể triển khai hợp tác trong tương lai khi mà năng lực của Ấn Độ về thiết kế chip, phần mềm, các công đoạn phụ trợ có thể hỗ trợ các kế hoạch của Việt Nam trong sản xuất và hội nhập chuỗi cung ứng khu vực.

Việt Nam và Ấn Độ cần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp-doanh nghiệp (B2B) để xác định năng lực bổ trợ, khám phá liên doanh và đối tác cung ứng, xây dựng các liên minh công nghiệp.

Bằng cách kết hợp thế mạnh về hạ tầng số, AI, vật liệu tiên tiến và điện tử, Ấn Độ-Việt Nam có thể tạo ra lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, củng cố hệ sinh thái công nghệ bền vững, đóng góp cho sự phát triển của khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (trái), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với ông Tshering W. Sherpa (phải), Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam bên lề Diễn đàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại Diễn đàn, các chuyên gia tài chính, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhà khoa học của Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi về giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực kết nối dữ liệu, an ninh mạng, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo…

Diễn đàn đã tạo ra không gian đối thoại cởi mở, thực chất, nơi các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước cùng nhận diện lĩnh vực ưu tiên, chia sẻ nhu cầu hợp tác và xác định cơ hội có thể triển khai ngay; chuyển hóa sáng kiến cụ thể về nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, điều kiện và tiến độ cụ thể, góp phần cùng nhau kiến tạo tương lai công nghệ, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển sâu sắc, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới./.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của kinh tế khu vực và thế giới khi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) từ ngày 26 đến 29/10/2026.