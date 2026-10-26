Mỹ lo ngại nguy cơ an ninh quốc gia từ turbine điện gió nhập khẩu

Theo Inside Trade, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mới ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tiến hành hoặc tiếp tục đàm phán với các đối tác thương mại nhằm xử lý các nguy cơ đối với an ninh quốc gia từ nhập khẩu turbine điện gió và linh kiện, sau cuộc điều tra theo Mục 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các rủi ro chính gồm điện gió thiếu ổn định, làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn điện đáng tin cậy hơn; linh kiện nhập khẩu tiềm ẩn lỗ hổng an ninh mạng, có thể bị điều khiển từ xa, gây gián đoạn lưới điện và hạ tầng trọng yếu; turbine ảnh hưởng đến radar, an toàn hàng không và hoạt động quốc phòng; nhập khẩu linh kiện gia tăng trong thập kỷ qua, khiến Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Sắc lệnh ngày 22/10 yêu cầu Bộ Thương mại và USTR báo cáo Tổng thống trong vòng 180 ngày.

Tùy kết quả đàm phán, chính quyền có thể áp dụng các biện pháp bổ sung. Một số linh kiện chứa thép, nhôm và đồng hiện đã chịu thuế theo Mục 232./.

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