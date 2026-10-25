Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump và phu nhân bỏ phiếu sớm tại Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 đã cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia bỏ phiếu sớm tại bang Florida, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới.

Tổng thống Trump và phu nhân đã thực hiện quyền bầu cử tại Palm Beach, bang Florida, trước khi ông tới bang Georgia ở miền Nam nước Mỹ để tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử, nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 được xem là phép thử quan trọng đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Việc Tổng thống Trump trực tiếp tham gia bỏ phiếu sớm diễn ra khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đẩy mạnh các hoạt động vận động cử tri trong giai đoạn nước rút, đặc biệt tại những bang có tính cạnh tranh cao và có thể quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump./.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân chủ Đặc biệt đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri nữ, người trẻ tuổi và những người có trình độ đại học, kết quả này cho thấy Dân chủ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.