Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp Brazil ủng hộ đàm phán PTA với MERCOSUR

Đại sứ Việt Nam tại Brazil, ông Bùi Văn Nghị kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Brazil tích cực ủng hộ tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thúc đẩy trao đổi thương mại và tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong chuyến công tác tại Sao Paulo từ ngày 18-22/10, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã đưa ra lời kêu gọi trên tại Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh năm 2026 và trong các buổi làm việc với các hiệp hội, tập đoàn và doanh nghiệp Brazil.

Tại các cuộc tiếp xúc với đại diện Liên đoàn Thương mại, Hàng hóa, Dịch vụ và Du lịch bang São Paulo (Fecomercio-SP) và Liên đoàn Công nghiệp bang São Paulo (FIESP), Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Brazil còn rất lớn, đồng thời đề nghị các tổ chức này tăng cường kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ thúc đẩy đàm phán PTA Việt Nam-MERCOSUR.

Hai bên cũng trao đổi khả năng tổ chức hội thảo, kết nối trực tuyến và trao đổi đoàn doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thị trường của mỗi nước.

Phát biểu tại Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh 2026, Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao vai trò của hoạt động này trong việc kết nối các nhà sản xuất, chế biến, nhập khẩu và phân phối, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại Brazil và khu vực Mỹ Latinh.

Tham dự sự kiện có 14 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 9 thành viên Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

Việc tham gia triển lãm góp phần quảng bá năng lực sản xuất, chất lượng và sự đa dạng của thủy sản Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cập nhật nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp hai nước trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định nhập khẩu của Brazil.

Trong các cuộc gặp bên lề sự kiện, Đại sứ Bùi Văn Nghị khuyến khích doanh nghiệp Brazil tăng cường nhập khẩu thủy sản Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp và đối tác phân phối.

Hai bên cũng trao đổi về những khó khăn liên quan đến thuế, kiểm nghiệm và thời gian thông quan, hướng tới tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại.

Làm việc với Tập đoàn JBS, một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến và phân phối thịt, thực phẩm có nguồn gốc động vật, Đại sứ Bùi Văn Nghị đề nghị doanh nghiệp Brazil tiếp tục mở rộng thu mua, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối với các nhà cung cấp Việt Nam.

Hai bên trao đổi khả năng đưa thêm thủy sản, thực phẩm và trái cây nhiệt đới chế biến của Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Brazil, qua đó khai thác tốt hơn nhu cầu của thị trường sở tại.

Có trụ sở tại Brazil và mạng lưới hoạt động trên nhiều thị trường quốc tế, JBS hiện đã đầu tư vào lĩnh vực thuộc da và phân phối thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam.

Tháng 7/2025, JBS đã xuất khẩu lô hàng thịt bò Brazil đầu tiên sang Việt Nam, với khối lượng 27 tấn. JBS cũng công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD xây dựng hai nhà máy chế biến thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm tại Việt Nam, hướng tới phục vụ thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Việc mở rộng hợp tác với JBS được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm giữa hai nước, đồng thời tạo thêm cơ hội đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Brazil và mạng lưới phân phối toàn cầu của tập đoàn.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hạ tầng và đầu tư, khuyến khích tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển các dự án chung.

Một số doanh nghiệp Brazil bày tỏ quan tâm tới cơ hội đầu tư, liên doanh với đối tác Việt Nam và dự kiến cử đoàn sang Việt Nam vào đầu năm 2027 để tìm hiểu thị trường.

Việt Nam và Brazil nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024. Trong bối cảnh hợp tác song phương ngày càng mở rộng, việc thúc đẩy đàm phán PTA Việt Nam-MERCOSUR được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho trao đổi thương mại, đa dạng hóa nguồn cung và mở rộng cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên./.

Việt Nam và Argentina trước cơ hội mở rộng thị trường Mercosur Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam coi Argentina và Mercosur là những đối tác quan trọng tại Nam Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.