TP Hồ Chí Minh: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Từ 23-27/10/2026, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Số 1 Lữ Gia, phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam, quy tụ 350 gian hàng.

Hội chợ khai mạc lúc 17h30 ngày 23/10; mở cửa từ 8h00 đến 22h00 hằng ngày.

Với quy mô khoảng 350 gian hàng, hội chợ giới thiệu hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, dược liệu, đồ gỗ, cơ khí và thiết bị phục vụ sản xuất.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ nhiều vùng miền trên cả nước tham gia trưng bày, tìm kiếm đối tác.

Bên cạnh hoạt động giao thương trực tiếp, hội chợ tổ chức livestream quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng và các kênh phân phối.

Sự kiện còn tạo điều kiện kết nối nguồn hàng giữa các địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.

Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm, từ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng đến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và sản phẩm khoa học-công nghệ ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp.

Bên cạnh đó, hội chợ còn giới thiệu các dịch vụ logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch, lữ hành và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Các sản phẩm tham gia hội chợ phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Khách tham quan hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Hội chợ không chỉ tạo điều kiện giới thiệu thế mạnh của các địa phương, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và các đối tác thương mại.

Từ đó, hội chợ đảm bảo mục tiêu lan tỏa thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cũng như thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn bền vững.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương, hội chợ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Hội chợ là một trong ba hoạt động nằm trong Chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Tăng cường liên kết vùng, kết nối giao thương, mở rộng thị trường.

Chương trình là diễn đàn đối thoại giữa Bộ Công Thương và các Sở Công Thương, Hiệp hội, Hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; đồng thời hướng tới tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, quảng bá, kết nối thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương.

Ba hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện gồm:

Thứ nhất, Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam lần thứ XII - Sáng 22/10/2026 với chủ đề: Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.”

Thứ hai, Hội nghị Khuyến công khu vực phía Nam lần thứ XVI - Chiều 23/10/2026 với chủ đề: “Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.”

Thứ ba, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam khai mạc ngày 23/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ./.

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