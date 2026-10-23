Gấp rút giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, siết quản lý đất rừng Phú Quốc

Sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tháo gỡ, giải quyết dứt điểm hàng nghìn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng kéo dài nhiều năm tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang không chỉ tháo gỡ nút thắt hành chính mà còn tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế-xã hội và người dân của “đảo Ngọc.”

Trên tổng số 3.460 hồ sơ trễ hẹn tồn đọng từ nhiều năm, thì gần 1.000 hồ sơ đã được Phú Quốc xử lý hoàn tất dứt điểm; trong đó, gần 700 hồ sơ được cập nhật thành công lên hệ thống quản lý chuyên ngành, các hồ sơ còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Chia sẻ về công tác chuyên môn, anh Nguyễn Văn Dương (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang - Chi nhánh đặc khu Phú Quốc) cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đa số các thửa đất có nguồn gốc chuyển đổi từ đất rừng ra, người dân đã sử dụng qua nhiều thời kỳ nhưng chưa đăng ký đầy đủ. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất thiếu hụt khiến việc xác minh gặp nhiều vướng mắc. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đặc khu, các tổ cấp giấy đã trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp chặt chẽ với trưởng khu phố và các vị cao niên sinh sống lâu năm để xác định nguồn gốc đất minh bạch, không để xảy ra tình trạng cấp chồng chéo hoặc sai nguồn gốc.”

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Phú Quốc, nhiều người dân không giấu được niềm vui khi cầm trên tay tấm “sổ đỏ” lần đầu tiên.

Chị Đặng Thị Mỹ Phượng (khu phố 11 - Dương Đông) phấn khởi chia sẻ: “Sáng nay, nhận được thông báo qua lấy sổ đỏ, tôi rất mừng vì hồ sơ này đã nộp từ lâu. Khi nghe tin lãnh đạo đặc khu Phú Quốc chỉ đạo tháo gỡ nhanh cho dân, chỉ trong vài ngày là tôi đã nhận được kết quả. Tôi thật sự phấn khởi và mong tiếp tục được duy trì để người dân đỡ nặng lòng về chuyện giấy tờ.”

Anh Nguyễn Hồng Ngọc (khu phố 5 - Dương Đông) nói: “Cuốn sổ đỏ này tôi theo đuổi mười mấy năm trời, hôm nay mới chính thức cầm trên tay. Nhờ có sự xúc tiến nhanh chóng và quyết liệt của Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi mà công việc được giải quyết gọn lẹ, mừng cho gia đình và mừng cho cả bà con.”

Tương tự, anh Hồ Ngọc Anh (khu phố Bến Tràm - Cửa Dương) cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ: “Tôi mòn mỏi chờ đợi từ năm 2019 đến nay. Qua sự giải thích và hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ, tôi rất vui vì hồ sơ đang được đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm. Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo đã có hướng giải quyết nhanh gọn, thấu đáo cho người dân.”

Đặc khu Phú Quốc đặt mục tiêu phấn đấu giảm sâu lượng hồ sơ tồn đọng vào cuối năm 2026, nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 90%, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp về đất đai của nhân dân.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã yêu cầu đặc khu Phú Quốc tập trung chấn chỉnh, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao kết quả thực hiện tiêu chí số 47 “Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn giản, thuận tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn,” đạt tối thiểu 90% để phục vụ xét, công nhận đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.”

Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở lĩnh vực quản lý đất đai và hộ tịch - hai lĩnh vực gắn liền trực tiếp với đời sống dân sinh và hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế, chiếm gần 97% tổng số hồ sơ quá hạn là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu đặc khu Phú Quốc thực hiện ngay các nhóm giải pháp trọng tâm, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn, bảo đảm tiêu chí số 47, khôi phục niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào bộ máy công quyền.

Song hành với việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc khu Phú Quốc kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ rừng.

Từ năm 2019 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực II thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã phối hợp ngành chức năng, đơn vị có liên quan tham mưu xử lý 914 vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tổ chức cưỡng chế 10 trường hợp.

Dù vậy, hiện vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, cùng hàng chục vụ việc có tính chất phức tạp đã phải chuyển cơ quan công an xác minh, điều tra xử lý hình sự.

Nguyên nhân, ban đầu chỉ xuất phát từ một vài hộ lấn chiếm nhỏ lẻ, nhưng do thiếu sự xử lý nghiêm minh và triệt để ngay từ đầu đã dẫn đến hiệu ứng dây chuyền, khiến hàng trăm hộ bạt rừng, bao chiếm đất và xây dựng công trình trái phép.

Nhìn thẳng vào những bất cập và sự buông lỏng trong công tác quản lý, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, nếu không có giải pháp ngăn chặn dứt điểm, các sai phạm này sẽ biến thành những “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sự phát triển bền vững của đảo Ngọc.

“Việc xử lý nghiêm các vi phạm không chỉ là để lập lại kỷ cương pháp luật mà là mệnh lệnh “làm sạch” triệt để diện tích đất rừng bị xâm chiếm. Quỹ đất thu hồi này sẽ được quản lý, quy hoạch và sử dụng đúng quy định pháp luật, vừa tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước, vừa bảo vệ phát triển vững chắc hệ sinh thái rừng,” Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi nêu.

Theo đó, đồng loạt các giải pháp kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ rừng trên đảo Phú Quốc được thiết lập nghiêm ngặt. Cụ thể là chuyển điều tra hình sự trường hợp tái phạm, đối với các trường hợp đã bị xử phạt hành chính lần thứ nhất nhưng không khắc phục mà tiếp tục vi phạm lần thứ hai, căn cứ tính chất mức độ sẽ chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự.

Tiếp đến, các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông có trách nhiệm lập tức ngừng cung cấp dịch vụ ngay khi nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình vi phạm trên đất rừng và đất do Nhà nước quản lý.

Mặt khác, toàn bộ các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng trước đây phải được xử lý hoàn tất trước ngày 15/11/2026, tuyệt đối không chấp nhận tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay kéo dài thời gian xử lý. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc khu sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp giao ban hàng tuần để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng đơn vị theo đúng kết luận đề ra.

Trong thực hiện hai nhiệm vụ trọng yếu nêu trên, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải tiến hành phân loại hồ sơ một cách minh bạch, thấu đáo và khách quan.

Theo đó, lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của từng hộ gia đình. Từ đó, phân định rõ ràng giữa các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Đối với các hộ dân đủ điều kiện bồi thường, tái định cư, chính quyền địa phương sẽ chủ động hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhanh nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cạnh đó, đối với các đối tượng cố tình bao chiếm, đầu cơ đất rừng, vi phạm quy mô lớn hoặc chống đối lực lượng chức năng, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi hoặc xử lý hình sự để giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật./.

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