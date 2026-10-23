Hà Nội rà soát quỹ nhà tái định cư đáp ứng nhu cầu các dự án trọng điểm

Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo không gian công cộng và chỉnh trang các khu vực dân cư. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng luôn là khâu có ý nghĩa quyết định; trong đó, bố trí nhà tái định cư phù hợp là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm bàn giao đất, phục vụ triển khai dự án.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, sửa chữa các dự án nhà tái định cư để sớm đưa vào sử dụng.

Kiểm tra thực tế tại Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, gồm các tòa CT1, CT2 Xuân La; trong đó tòa nhà CT1 được xác định trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, xác định rõ những hạng mục cần sửa chữa, cải tạo; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình trước khi bàn giao cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cũng cho rằng, việc cải tạo không chỉ dừng ở sơn sửa, chỉnh trang mà phải chú trọng chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thang máy, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện vận hành. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần rà soát, xử lý những vướng mắc về kết nối giao thông, bảo đảm người dân có điều kiện sinh hoạt thuận lợi khi tiếp nhận nhà.

Khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng (Hà Nội) nằm sát tuyến Vành đai 2, kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm và các tuyến giao thông lớn của Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo ghi nhận, nhiều dự án nhà tái định cư tại các phường Hoàng Mai, Xuân Phương cũng đang được chính quyền địa phương, cùng chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo, sửa chữa, để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu cấp bách về tái định cư, kế sinh cho người bị giải phóng mặt bằng ổn định cuộc sống, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng quỹ nhà trên địa bàn thành phố.

Đơn cử như tại Dự án Xây dựng nhà tái định cư phường Hoàng Mai (phục vụ giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ Thủ Đô), do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 4 tòa, trong đó các tòa B, C đang được khẩn trương cải tạo sửa chữa, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 4/2026. Cùng với đó, Dự án khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4AB khu tái định cư tập trung khu Kiều Mai, phường Xuân Phương cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Các chỉ tiêu phải gắn với tiến độ triển khai và hoàn thành cụ thể, tránh tình trạng có kế hoạch nhưng chậm chuyển thành sản phẩm thực tế; đồng thời nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tiến độ dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu, cũng như phối hợp xây dựng phương án tài chính và cơ chế tạo lập quỹ nhà tái định cư khả thi; yêu cầu xuyên suốt là phải chuyển từ kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung thực tế, bảo đảm quỹ nhà tái định cư đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng; nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển Thủ đô.

Hệ thống đường giao thông tại một khu tái định cư. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Về phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, nhu cầu tái định cư bằng căn hộ để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố dự kiến khoảng 22.957 căn.

Trong số đó, năm 2026 cần khoảng 6.524 căn; năm 2027 khoảng 5.415 căn; năm 2028 khoảng 3.932 căn; năm 2029 khoảng 2.657 căn và năm 2030 khoảng 4.429 căn.

Hiện, thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn hộ, nhưng toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026-2030 còn khoảng 708 căn hộ.

Trong khi đó, nguồn cung bổ sung phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và việc triển khai những cơ chế tạo lập quỹ nhà mới.

Trên cơ sở rà soát, Sở Xây dựng đề xuất sử dụng khoảng 22.249 căn hộ tại 64 dự án nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư, với nguyên tắc sử dụng tối đa 80% số căn hộ của mỗi dự án./.

Hà Nội yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà tái định cư, không để dân chờ nơi ở Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu chuẩn bị quỹ nhà gắn chặt với tiến độ giải phóng mặt bằng, không để công trình hoàn thành mà người dân vẫn phải chờ nơi ở ổn định.