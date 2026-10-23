Cần Thơ công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Sáng 23/10, tại Hội nghị tổng kết và khen thưởng Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Cần Thơ đã công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Dữ liệu thống kê cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, xu hướng chuyển dịch lao động tích cực và sự phục hồi ấn tượng của ngành dịch vụ. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp địa phương đánh giá thực trạng kinh tế-xã hội, tạo nền tảng phục vụ công tác quy hoạch, điều hành và hoạch định chính sách phát triển trong giai đoạn mới.

Khu vực doanh nghiệp giữ vai trò động lực

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra kinh tế ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng chính của kinh tế địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2025, thành phố Cần Thơ có 17.956 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 44,69% (tương ứng tăng 5.546 doanh nghiệp) so với kỳ Tổng điều tra năm 2021.

Ông Trần Hồ Bình Tuy, Phó Trưởng Thống kê thành phố Cần Thơ, cho biết xét theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng tuyệt đối với 17.864 doanh nghiệp (chiếm 99,49%, tăng 44,95% so với năm 2021).

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 71 doanh nghiệp, tăng 26,79%, phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư thành phố Cần Thơ đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Trái lại, khối doanh nghiệp nhà nước giảm 30%, còn 21 doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Năng lực tài chính và quy mô hoạt động của khu vực doanh nghiệp gia tăng vượt bậc. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của các doanh nghiệp đạt 762.754 tỷ đồng (tăng 70,82%); doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 640.407 tỷ đồng (tăng 70,41%).

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 20.068 tỷ đồng, tăng mạnh 163,13% so với năm 2020. Khu vực doanh nghiệp thu hút 247.742 lao động, tăng 24% so với kỳ điều tra trước, trong đó khối doanh nghiệp FDI ghi nhận tốc độ tăng trưởng lao động cao nhất, đạt 76,22%.

Ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê thành phố Cần Thơ, báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Sự phân bố doanh nghiệp cho thấy tính tập trung cao tại các địa bàn trung tâm đô thị như phường Tân An (2.303 doanh nghiệp), phường Ninh Kiều (1.882 doanh nghiệp), phường Cái Răng (1.168 doanh nghiệp) nhờ lợi thế vượt trội về hạ tầng giao thông, logistics và thị trường tiêu thụ.

Song song với khối doanh nghiệp, khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 190.028 cơ sở với 340.464 lao động.

Điểm đáng chú ý trong khu vực này là sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề rõ nét: nhóm ngành dịch vụ bứt phá tăng 17,37% về số cơ sở (đạt 86.749 cơ sở) và tăng 15,19% về lao động (đạt 150.895 người).

Trong khi đó, số cơ sở trong các ngành công nghiệp, xây dựng, vận tải kho bãi và thương mại bán lẻ truyền thống giảm nhẹ do xu hướng chuyển đổi sang kinh doanh trực tuyến, ứng dụng công nghệ hoặc thành lập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục phát triển ổn định với 517 hợp tác xã (tăng 17,5% so với năm 2021) và 1.289 tổ hợp tác, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với mô hình ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị và du lịch sinh thái.

Mạng lưới 1.353 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 72 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội cũng tăng trưởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần và đóng góp tích cực vào an sinh xã hội địa phương.

Quy mô nền kinh tế mở rộng

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh thành phố Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với yêu cầu cấp thiết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Kết quả thu thập từ cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cập nhật toàn diện thông tin chi tiết về số lượng, quy mô, cơ cấu và kết quả hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Để tổ chức triển khai hiệu quả, ngay sau khi nhận được các chỉ đạo từ Trung ương, Thống kê thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Chỉ thị triển khai cùng các kế hoạch hướng dẫn chi tiết, huy động tổng lực lượng 4.058 người tham gia ở cả hai cấp.

Cuộc Tổng điều tra năm 2026 đã thu thập thông tin của 216.969 đơn vị điều tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó, bao gồm 24.227 doanh nghiệp và hợp tác xã; 190.028 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; 1.289 tổ hợp tác; 1.353 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 72 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội.

Theo ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê thành phố Cần Thơ, so với các kỳ Tổng điều tra trước, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thiết kế và triển khai với nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Ngành thống kê thành phố đã mở rộng phạm vi điều tra đối với các tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh trực tuyến - hai nhóm đối tượng chưa từng được thu thập thông tin chính thức trong các kỳ trước.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên công tác lập bảng kê cơ sở cá thể được triển khai trước khi điều tra chính thức, giúp phân loại chính xác ngành kinh tế và kiểm soát chặt chẽ biến động nguồn dữ liệu.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quy trình. Ngành thống kê đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ xác định mã ngành kinh tế, theo dõi tiến độ thu thập thông tin trên bản đồ số theo thời gian thực, đồng thời đẩy mạnh liên thông, đồng bộ dữ liệu hành chính với hệ thống đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Nhờ đó, thời gian thu thập thông tin giai đoạn 2 được rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 2 tháng; báo cáo kết quả sơ bộ hoàn thành và công bố sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam đánh giá, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã cung cấp nguồn dữ liệu phản ánh toàn diện thực trạng nền kinh tế thành phố Cần Thơ. Đây là cơ sở khoa học có độ tin cậy cao giúp thành phố xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt Tổng điều tra kinh tế năm 2026. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cá nhân, tập thể ngành Thống kê đã tham gia thực hiện đợt Tổng điều tra.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Vương Quốc Nam đề nghị ngành Thống kê phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tiếp tục rà soát, phân tích chuyên sâu mối quan hệ giữa các số liệu kinh tế, chú trọng đánh giá các mô hình kinh tế mới và xu hướng chuyển đổi số.

"Việc khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này sẽ là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ công tác quy hoạch, hoạch định chính sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới," ông Nam nhấn mạnh.

Dự kiến, kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của thành phố Cần Thơ sẽ được công bố vào tháng 12/2026 với hệ thống chỉ tiêu chi tiết và các báo cáo phân tích chuyên sâu, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn tiếp theo./.

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