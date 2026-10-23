Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ 26,5 tỷ euro do trái phiếu lao dốc

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, ghi nhận tỷ suất sinh lời âm 0,5% trong quý 3/2026, tương đương khoản lỗ khoảng 278 tỷ kroner Na Uy, tức 26,5 tỷ euro, chủ yếu do giá trái phiếu giảm mạnh.

Theo Norges Bank Investment Management (NBIM), đơn vị thuộc Ngân hàng trung ương Na Uy chịu trách nhiệm quản lý quỹ, kết quả trên được ghi nhận trong giai đoạn từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9.

Quỹ, thường được gọi là Quỹ Dầu mỏ Na Uy, đầu tư nguồn thu mà Nhà nước Na Uy thu được từ hoạt động khai thác dầu khí. Với tổng tài sản tương đương khoảng 2.300 tỷ USD, quỹ được coi là nhà đầu tư đơn lẻ lớn nhất thế giới.

Phó Tổng Giám đốc NBIM Trond Grande cho biết, nguyên nhân chính khiến kết quả đầu tư quý 3 chuyển sang âm là diễn biến bất lợi trên thị trường trái phiếu. Danh mục trái phiếu của quỹ giảm 3,5%, trong khi danh mục cổ phiếu vẫn đạt mức sinh lời 0,5%.

Thị trường trái phiếu toàn cầu những tháng gần đây chịu sức ép lớn khi lợi suất tăng mạnh. Riêng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong quý 3 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong khoảng 30 năm.

Giá trái phiếu và lợi suất biến động theo hướng ngược nhau. Khi lợi suất thị trường tăng, những trái phiếu đã phát hành với mức lãi suất thấp hơn trở nên kém hấp dẫn, khiến giá thị trường của chúng giảm và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư đang nắm giữ.

Đây là quý thua lỗ thứ hai của Quỹ Dầu mỏ Na Uy trong năm 2026. Quỹ đã ghi nhận tỷ suất sinh lời âm 1,9% trong quý đầu năm, trước khi phục hồi mạnh với lợi nhuận hơn 11% trong quý 2.

Dù biến động mạnh trong năm nay, kết quả dài hạn của quỹ vẫn ở mức cao. Trong 10 năm qua, tỷ suất sinh lời bình quân hằng năm đạt gần 9%. Hiện khoảng 72% tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu và khoảng 26% vào trái phiếu, phần còn lại nằm trong bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, NBIM đang đề xuất thay đổi đáng kể cơ cấu danh mục trái phiếu. Đầu tháng 9, đơn vị quản lý đề nghị Chính phủ Na Uy giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong chỉ số tham chiếu của danh mục trái phiếu từ 70% xuống còn 50%.

Nếu được thực hiện, điều chỉnh này có thể kéo theo việc bán lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ trị giá hàng tỷ USD. Chính phủ Na Uy dự kiến trình đề xuất lên Quốc hội trong nửa đầu năm 2027.

Quỹ hiện đầu tư vào khoảng 7.100 doanh nghiệp trên toàn thế giới và theo tính toán sở hữu lượng cổ phần tương đương khoảng 1,5% tổng giá trị của tất cả các công ty niêm yết toàn cầu.

Danh mục cổ phiếu của quỹ có mức độ tiếp xúc lớn với lĩnh vực công nghệ. Tính đến cuối tháng 6, các khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất gồm Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, TSMC và Amazon.

Điều này khiến kết quả đầu tư của quỹ không chỉ nhạy cảm với diễn biến lãi suất và thị trường trái phiếu, mà còn phụ thuộc đáng kể vào biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trên thị trường chứng khoán toàn cầu./.

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ Quỹ tài sản quốc gia của Na Uy đã đề xuất cắt giảm tỷ trọng trái phiếu chính phủ trong danh mục đầu tư trị giá 2.300 tỷ USD - động thái chủ yếu ảnh hưởng đến lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ.