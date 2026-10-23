Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), diễn ra ngày 23/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu kỳ Hội nghị Bàn tròn thứ 35, với việc các thành viên cùng tập trung vào chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Thành phố Đối tác Kinh tế Osaka (Nhật Bản) tổ chức là lần thứ ba do Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai, sau các năm 2002 và 2016.

Mạng lưới Thành phố Đối tác kinh tế (Business Partner City - BPC) được Chính quyền thành phố Osaka khởi xướng năm 1988 nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế giữa các thành phố, ban đầu tập trung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với định hướng thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng ra quốc tế và tăng cường hiểu biết giữa người dân các thành phố.

Mạng lưới BPC hiện có 15 thành viên, gồm Osaka, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines), Jakarta (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Thành phố Hồ Chí Minh (tham gia từ tháng 5/1997), Mumbai (Ấn Độ), Melbourne (Australia), Thiên Tân (Trung Quốc), Auckland (New Zealand) và Hamburg (Đức, thành viên mới nhất, năm 2019).

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Hội nghị Bàn tròn BPC được tổ chức thường niên từ năm 1990, luân phiên tại các thành phố thành viên, đã trở thành diễn đàn để chính quyền, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi chính sách, kinh nghiệm phát triển đô thị và cơ hội hợp tác.

BPC 2026 tiếp nối kết quả BPC 2025 tại Osaka và Tuyên bố chung về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, hướng tới chuyển các cam kết chung thành sáng kiến và hoạt động hợp tác cụ thể giữa các thành phố, tổ chức đối tác và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Kenjiro Mori, Tổng Thư ký Hội đồng BPC Osaka, nhắc lại hai tinh thần cốt lõi của Tuyên bố chung là tăng cường hợp tác, liên kết giữa các thành phố và tổ chức đối tác BPC; đồng thời thúc đẩy giải quyết các thách thức môi trường thông qua hoạt động kinh doanh.

Từ góc độ của một thành phố thành viên BPC, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh các đô thị hiện đồng thời phải duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân. Theo đó, đổi mới sáng tạo cần gắn với thương mại hóa và phát triển doanh nghiệp; phát triển kinh tế cần đi cùng sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển đô thị phải gắn với giao thông công cộng và hạ tầng hiện đại.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định Hội nghị BPC 2026 không chỉ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm mà còn hướng tới nhận diện những vấn đề chung, xác định các lĩnh vực có khả năng hợp tác và hình thành những sáng kiến có thể triển khai trong thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân các thành phố thành viên.

Năm 2026, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với GRDP 9 tháng tăng 9,06% và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Thành phố đang triển khai kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở đã lập kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026-2030; khoảng 68% xe buýt đang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng tới 100% vào đầu năm 2027; đồng thời tham gia lộ trình vận hành thị trường carbon quốc gia.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chuyển đổi phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Hiện thành phố triển khai 8 nhóm giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải, trong đó có chuyển đổi khu, cụm công nghiệp theo mô hình sinh thái, phát triển công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Quang cảnh Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế (BPC) năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Thành phố cũng có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng chuỗi hỗ trợ theo vòng đời từ hình thành ý tưởng, ươm tạo, thử nghiệm đến mở rộng thị trường.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Australia (Ai Group) cho rằng giảm phát thải carbon có thể trở thành lợi thế cạnh tranh, cần chuyển hóa cam kết phát triển bền vững thành tăng trưởng kinh doanh.

Ai Group đồng thời chỉ ra các khó khăn phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa về đo lường phát thải, chi phí chuyển đổi và tiếp cận tài chính xanh.

Trong khi đó, đại diện Phòng Thương mại Hamburg (Đức) nêu bật những kinh nghiệm trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hamburg, cùng các hoạt động hỗ trợ startup, scale-up và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn bị năng lực, lựa chọn thị trường và từng bước mở rộng hoạt động quốc tế.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giải pháp về công nghiệp bền vững, giảm phát thải của các thành phố BPC không có một khuôn mẫu chung, song lại tạo nên giá trị cốt lõi của BPC: một không gian mở để các thành viên tìm ra những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình.

Bà Moriyama Ayako, Tổng Vụ trưởng Vụ chiến lược Kinh tế thành phố Osaka (Nhật Bản), phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Ayako Moriyama, Cục trưởng Cục Chiến lược kinh tế - Chính quyền thành phố Osaka, cho biết Osaka đề xuất 4 hướng hành động chung trong BPC, bao gồm tăng cường cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về thách thức môi trường và cơ hội kinh doanh tại các thành phố đối tác; lồng ghép yếu tố xanh vào các chính sách, chương trình hiện có; chia sẻ thông tin về các sự kiện kinh doanh mở cho doanh nghiệp nước ngoài và xem xét cơ chế ưu tiên dành cho các thành phố BPC; đồng thời tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức đối tác BPC./.

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