Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính công bố ngày 9/4, trong ba tháng đầu năm, đơn vị này đã quyết liệt thực hiện các thủ tục đàm phán và ký kết hiệp định cho nhiều dự án trọng điểm ngay sau khi hoàn thiện hồ sơ đầu tư. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức thành công lễ ký kết Hiệp định khoản vay hỗ trợ ngân sách Nhà nước từ Nhật Bản với trị giá lên tới 50 tỷ yên vào tháng Ba. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo chuyên sâu về các phương thức huy động khoản vay thế hệ mới nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ phê duyệt công hàm trao đổi cho Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào miền núi vay vốn JICA và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đàm phán các dự án phát triển thủy sản bền vững tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, bao gồm các tỉnh Cà Mau, An Giang, Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ.

Trong công tác quản lý viện trợ, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu và trình cấp có thẩm quyền chủ trương tiếp nhận các dự án viện trợ phi Chính phủ cùng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật đào tạo cán bộ từ các đối tác chiến lược như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, công tác tiếp nhận các khoản viện trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai luôn được ưu tiên xử lý nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bộ cũng đã phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) dành cho Việt Nam và thực hiện quyết toán vốn viện trợ theo đúng quy định hiện hành.

Để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động hợp tác quốc tế, Bộ đã trình Chính phủ xem xét ký kết Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, nhằm đơn giản hóa quy trình và thúc đẩy thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn tới./.

Ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số." Kết luận nêu rõ quan điểm: "Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng '2 con số' gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả; Đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027-2030." Theo đó, mục tiêu trong năm 2006 và những năm tiếp theo là phát triển nhanh, bền vững đất nước; Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đạt gần 985.000 tỷ đồng Tính đến hết tháng Ba, công tác phân bổ và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước đã ghi nhận những kết quả khởi sắc rõ rệt.