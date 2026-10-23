Thành phố Hồ Chí Minh tăng sức hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao

Với 165 dự án đầu tư còn hiệu lực; trong đó, 57 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 11 tỷ USD và 108 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn hơn 74.290 tỷ đồng, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đã trở thành điểm đến của dòng vốn công nghệ cao từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 24 năm thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 23/10.

Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn như Intel (Hoa Kỳ); Nidec (Nhật Bản); Samsung (Hàn Quốc), Nipro (Nhật Bản), Datalogic (Italy), Sanofi, Schneider Electronics (Pháp)... đã góp phần đưa Khu Công nghệ cao tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước hình thành năng lực sản xuất các sản phẩm công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao đã tạo việc làm cho hơn 53.000 lao động; đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước hơn 1,82 tỷ USD (cao gấp nhiều lần so với nguồn vốn đầu tư hạ tầng ban đầu). Dự kiến số thu nộp ngân sách nhà nước cuối năm 2026 của Khu đạt 899,741 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khá quan trọng cho Thành phố.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố, Khu Công nghệ cao, với vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, cần tiếp tục đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng chung.

Theo kế hoạch, năm 2026, Khu Công nghệ cao phấn đấu đạt giá trị sản xuất khoảng 23 tỷ USD và giá trị xuất khẩu 21 tỷ USD, đều tăng khoảng 1 tỷ USD so với năm 2025. Qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý đánh giá có khả năng hoàn thành hai chỉ tiêu này.

Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư của Khu Công nghệ cao Thành phố tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Nếu năm 2025, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 600 triệu USD thì chỉ trong 9 tháng năm 2026 đã đạt 1,23 tỷ USD, bao gồm cả vốn đầu tư nước ngoài và trong nước.

Đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn VinaCapital trao Thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, năng lượng sạch và các giải pháp hạ tầng bền vững. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Khu Công nghệ cao đặt mục tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026 đạt 1,6 tỷ USD. Bên cạnh đẩy mạnh thu hút dự án mới, Khu Công nghệ cao chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất, qua đó đóng góp vào nguồn thu của Thành phố.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, trong thời gian tới, Khu Công nghệ cao sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo thêm dư địa phát triển và nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư; trong đó, Khu dự kiến kêu gọi đầu tư hình thành một trung tâm công nghệ chiến lược trên khu đất 52ha đã hoàn tất công tác thu hồi; đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng công viên khoa học; thúc đẩy hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo Thành phố trên cơ sở nâng cấp Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao...

Cùng với đó, định hướng quy hoạch các khu công nghệ cao trong quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút và tăng khả năng đóng góp của lĩnh vực công nghệ cao.

Không chỉ là nơi tập trung các dự án sản xuất công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Thành phố đang từng bước phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Trong định hướng phát triển, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Đặc biệt, loạt cơ chế, chính sách mới theo Luật Phát triển đô thị, trong đó có nội dung về phát triển khu công nghệ cao sẽ tạo điều kiện để Thành phố tăng tính chủ động trong quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng nhấn mạnh thành công của Khu Công nghệ cao trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay quy mô vốn đầu tư, mà bằng cả những công nghệ được tạo ra, những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thành phố.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex-CTCP và Tập đoàn VinaCapital, hướng đến phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao và năng lượng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Theo nội dung hợp tác với Becamex, hai bên sẽ nghiên cứu, đề xuất phát triển hệ thống các khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố theo mô hình mạng lưới, gắn với các hành lang đổi mới sáng tạo và không gian phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Nội dung hợp tác tập trung vào quy hoạch và phát triển hạ tầng; nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; tăng cường liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất; đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Với VinaCapital, hai bên định hướng hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng xanh và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ hoạt động của Khu Công nghệ cao; trong đó tập trung nghiên cứu giải pháp điện sạch, năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), lưu trữ năng lượng và số hóa công tác quản lý năng lượng.

Cũng tại buổi lễ, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần VSAP LAB và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố, nhằm tăng cường kết nối đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn./.

Mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh Khu vực mở rộng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là một phần của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao...