Thị trường tiền điện tử Nga liên tiếp gặp khó khi các sàn quốc tế rút lui

Ngày 17/10, sàn giao dịch tiền điện tử Bitget đã thêm Nga, Belarus, Kazakhstan và một số quốc gia khác vào danh sách các khu vực pháp lý bị cấm.

Có hiệu lực từ ngày 18/10, người dùng từ các quốc gia này sẽ không thể thực hiện giao dịch, đặt lệnh hoặc đăng ký. Các vị thế phải được đóng và tài sản phải được rút trước ngày 21/10, sau đó sàn giao dịch sẽ đóng bắt buộc các vị thế và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản.

Các chuyên gia cho rằng việc Bitget rút đi khỏi Nga là do có kế hoạch xin giấy phép hoạt động tại châu Âu.

Vào tháng 6/2026, Bitget đã nộp hồ sơ cho Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Áo (FMA) để xin cấp phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA).

Tuy nhiên, quy định MiCA không yêu cầu Bitget phải rời khỏi Nga hoặc các quốc gia khác, đây là điều kiện trong các gói trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Bắt đầu từ mùa Thu năm 2025, các công ty châu Âu bị cấm cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ dịch vụ tiền điện tử nào cho công dân và người có thẻ định cư Nga, và bắt đầu từ tháng 5/2026, bị cấm thực hiện giao dịch với các dịch vụ tiền điện tử của Nga.

Tối 20/10, sàn giao dịch tiền điện tử MEXC cũng thông báo rằng họ đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Nga và Belarus. Khách hàng sẽ nhận được thông tin về thời hạn rút tài sản sau.

Vụ tấn công Bitget hồi tháng Chín cũng có thể đã ảnh hưởng đến quyết định rút lui. Vào tháng 9, tin tặc đã đánh cắp khoảng 351 triệu USD từ sàn giao dịch này, sau đó nền tảng này đã tạm thời đình chỉ việc rút tiền.

Theo chuyên gia về thị trường tài chính và tiền điện tử Viktor Pershikov, sau những sự cố như vậy, các sàn giao dịch thường tiến hành kiểm toán và loại bỏ các khu vực pháp lý có rủi ro trừng phạt cao nhất.

Những sàn giao dịch nào còn lại?

Một số sàn giao dịch quốc tế lớn vẫn đang hợp tác với các nhà đầu tư Nga, bao gồm Bybit, KuCoin và Gate. Brisov chỉ ra rằng Bybit đã có giấy phép hoạt động tại châu Âu từ Cơ quan Quản lý Thị trường Liên bang Áo (FMA), được cấp vào tháng 5/2025.

Tuy nhiên, sàn giao dịch này có tỷ lệ truy cập từ Nga khá cao: theo dữ liệu của Similarweb vào tháng 9/2026, trong số 12 triệu lượt truy cập vào nền tảng, thì khoảng 27%, tương đương 3,3 triệu lượt, đến từ Nga.

Giới chuyên gia cảnh báo, ngay khi áp lực trừng phạt gia tăng, các sàn giao dịch còn lại sẽ buộc phải đóng cửa quyền truy cập đối với người dùng Nga.

Cũng theo họ, thị trường dành cho người dùng Nga sẽ tiếp tục thu hẹp. Mặt khác, điều này có lợi cho Nga.

Song song với việc rút lui của các sàn giao dịch quốc tế, Ngân hàng Trung ương Nga đang thắt chặt các quy định. Lệnh cấm giao dịch P2P giữa các cá nhân sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2027.

Luật này không điều chỉnh các sàn giao dịch nước ngoài mà là các giao dịch của cư dân Nga. Do đó, lệnh cấm sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào các giao dịch P2P bằng ruble - khi người mua chuyển tiền từ thẻ ngân hàng Nga sang cá nhân khác bằng USDT.

Việc mua tiền điện tử trên sàn giao dịch nước ngoài từ tài khoản nước ngoài hoặc trao đổi tiền điện tử này lấy tiền điện tử khác không bị cấm.

Cơ chế chính để cấm P2P là ngân hàng. Các ngân hàng sẽ từ chối chuyển khoản nếu họ nghi ngờ người nhận đang tổ chức một hoạt động trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp.

Lệnh cấm của Ngân hàng Trung ương này có thể chia thị trường làm hai. Thị trường hợp pháp sẽ được xây dựng xung quanh các ngân hàng, nhà môi giới và sàn giao dịch có đăng ký ở Ngân hàng Trung ương.

Nó sẽ vẫn hẹp và đắt đỏ, vì vậy một phần đáng kể doanh thu sẽ diễn ra ngầm, không được ghi vào sổ đăng ký của Ngân hàng Trung ương.

Thị trường xám sẽ bao gồm các giao dịch P2P tương tự, các nền tảng nước ngoài và thị trường OTC. Tuy nhiên, thị trường này cũng sẽ chịu tác động từ hai phía: trách nhiệm pháp lý và việc giảm số lượng nền tảng hoạt động với người dùng Nga./.

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