SeABank bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Ngày 23/10, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) công bố đã bầu bà Trần Thị Thanh Thủy - thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/10/2026.

Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện, SeABank đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 03 năm (11/2023 - 11/2026).

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi tham gia công tác quản trị cấp cao tại SeABank, bà đã có hơn 26 năm làm việc và đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý trọng yếu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu trong các mảng kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Gia nhập SeABank từ năm 2015, bà Thủy tiếp tục khẳng định năng lực điều hành trên cương vị Phó Tổng Giám đốc với nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng. Đến ngày 17/4/2024, bà chính thức được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị SeABank nhiệm kỳ 2023-2028.

Sự thấu hiểu sâu sắc về vận hành ngân hàng cùng nền tảng quản trị dày dạn kinh nghiệm của tân Chủ tịch Trần Thị Thanh Thủy được kỳ vọng sẽ cùng với các thành viên Hội đồng quản trị SeABank tiếp tục định hướng Ngân hàng phát triển mạnh mẽ, an toàn, ổn định và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Hiện tại, Hội đồng quản trị SeABank bao gồm 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên là người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị SeABank cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự cẩn trọng và chủ động của Ngân hàng trong việc chú trọng chất lượng tăng trưởng thay vì quy mô đơn thuần và đồng hành cùng nền kinh tế.

Ngoài ra, tuân thủ định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước , SeABank xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và điều chỉnh giảm 0,5%-0,7%/năm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các dự án xanh….

Việc tự nguyện giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2026 là bước đi chủ động, cẩn trọng nhưng cần thiết, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Hội đồng quản trị SeABank tuân thủ theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ tối đa cho nền kinh tế; không chạy theo tăng trưởng nóng bằng mọi giá mà tập trung xây dựng nền móng vững chắc, trích lập dự phòng đầy đủ và tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số cũng như hạ tầng quản trị./.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng BRG và SeABank tiếp tục vững bước tiên phong Chủ tịch Quốc hội mong Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội.