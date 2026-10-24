Giá gạo Ấn Độ lên mức cao nhất trong hơn 1 năm qua

Thị trường nông sản thế giới trong tuần ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, giá đậu tương Mỹ đi lên, còn giá càphê, đường và ca cao chịu áp lực giảm.

Thị trường gạo châu Á

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, nhờ đồng rupee mạnh lên và nguồn cung thắt chặt.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 387-392 USD/tấn, tăng so với mức 384-389 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm có giá từ 389-394 USD/tấn.

Theo giới chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ năm nay dự báo sẽ giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ do lượng mưa dưới mức trung bình trong giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 440-450 USD/tấn, không đổi so với tuần trước.

Các thương nhân cho biết nhu cầu bên ngoài vẫn ổn định và dự kiến sẽ có thêm đơn hàng từ Philippines vào giữa tháng 11/2026. Theo số liệu hải quan, tính đến ngày 15/10, Việt Nam đã xuất khẩu 6,6 triệu tấn gạo, đạt giá trị 3,2 tỷ USD.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng giữ ổn định ở mức 480 USD/tấn. Trong khi đó tại Bangladesh, giá gạo tiếp tục duy trì ở mức cao do chi phí nhiên liệu tăng, gây thêm áp lực tài chính cho người tiêu dùng.

Thị trường nông sản Mỹ

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá đậu tương kỳ hạn tăng nhờ doanh số xuất khẩu khả quan và đà đi lên của thị trường dầu mỏ, bù đắp áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch.

Chốt phiên cuối tuần, giá đậu tương giao tháng 11/2026 tăng 3,5 xu Mỹ lên mức 12,565 USD/bushel. Giá dầu đậu tương giao tháng 12/2026 tăng 0,09 xu Mỹ lên 66,83 xu Mỹ/lb.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ở chiều ngược lại, giá khô đậu tương giao tháng 12/2026 giảm 1,20 USD xuống 346,10 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), doanh số bán đậu tương xuất khẩu của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 15/10 đạt hơn 2,84 triệu tấn, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trong đó, Mỹ đã bán 202.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc để giao trong niên vụ 2026-2027.

Thị trường càphê, đường và ca cao

Trên thị trường các mặt hàng nông sản khác, giá càphê Arabica đã rời khỏi mức cao nhất trong gần sáu tuần do giới đầu tư chốt lời và hoạt động xuất khẩu từ Brazil tăng tốc.

Giá càphê Arabica giao kỳ hạn giảm 1,2% xuống 3,1245 USD/lb (1lb =0,45kg). Tương tự, giá càphê Robusta giảm 1,9% xuống 3.301 USD/tấn.

Thị trường hiện đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử Tổng thống tại Brazil, diễn biến có thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng real và quyết định bán hàng của các nhà xuất khẩu.

Sản phẩm càphê Robusta nhân chất lượng cao phục vụ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Càphê Việt Nam United, Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Trên thị trường đường, giá đường thô giảm 1,6% xuống 20,13 xu Mỹ/lb, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp khi các quỹ đầu tư chốt lời. Dù vậy, mặt hàng này vẫn được hỗ trợ một phần bởi giá năng lượng tăng, yếu tố thúc đẩy các nhà máy chuyển hướng sang sản xuất nhiên liệu sinh học thay vì ép đường.

Tại Nam Mỹ, mưa lớn do hiện tượng El Nino dự báo sẽ tiếp diễn ở Brazil, gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch. Giá đường trắng cũng giảm 1,8% xuống 533,90 USD/tấn.

Cùng đà giảm, giá ca cao giao kỳ hạn tại London giảm 3,9% xuống 4.296 bảng Anh/tấn. Giá ca cao tại New York giảm 4,5% xuống 5.582 USD/tấn./.

Nguồn cung thắt chặt đẩy giá càphê Arabica lên đỉnh một tháng Giá càphê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE đã chạm mức cao nhất một tháng trong bối cảnh lượng tồn kho tiếp tục ở mức thấp và đồng nội tệ của Brazil, quốc gia trồng càphê hàng đầu thế giới, tăng giá.