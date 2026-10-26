Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 25/10, đánh bại đối thủ theo đường lối bảo thủ Flávio Bolsonaro, qua đó tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 4.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn số liệu của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) công bố sáng 26/10 (giờ Việt Nam) cho biết, với 99,82% số phiếu được kiểm, Tổng thống Lula da Silva giành được 51,75% phiếu ủng hộ, qua đó chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua vào cương vị nguyên thủ quốc gia.

Chính trị gia cực hữu Flávio Bolsonaro nhận được 48,25%. Kết quả này thể hiện sự ủng hộ của cử tri đối với định hướng phát triển chú trọng an sinh xã hội, giảm bất bình đẳng và bảo vệ môi trường mà ông Lula theo đuổi.

Ông Lula, 80 tuổi, là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lâu dài nhất trên chính trường Brazil. Ông từng giữ cương vị tổng thống trong giai đoạn 2003-2010 và trở lại nắm quyền từ năm 2023.

Trong các nhiệm kỳ cầm quyền, chính phủ của ông luôn theo đuổi các chương trình xã hội nhằm xóa đói, giảm nghèo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và cải thiện đời sống của các nhóm dân cư có thu nhập thấp.

Những chính sách này góp phần định hình hình ảnh ông Lula như một đại diện tiêu biểu của cánh tả Brazil.

Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Lula tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ công và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Ông cũng đưa việc bảo vệ rừng Amazon và phát triển bền vững vào trọng tâm chương trình nghị sự, trong bối cảnh Brazil quản lý khoảng 60% diện tích rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này.

Về đối ngoại, ông Lula chủ trương duy trì tính tự chủ chiến lược, tăng cường chủ nghĩa đa phương và mở rộng quan hệ với các đối tác ở Nam bán cầu, trong đó có Trung Quốc và các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Định hướng này góp phần củng cố vai trò của Brazil trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đối thủ của ông Lula, nghị sỹ Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho xu hướng bảo thủ và là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (2019-2022).

Ông Flávio Bolsonaro chủ trương tăng cường trấn áp tội phạm, khuyến khích đầu tư tư nhân và thúc đẩy các chính sách kinh tế theo hướng giảm vai trò của nhà nước.

Cuộc đua giữa hai ứng cử viên vì vậy phản ánh sự khác biệt đáng kể về định hướng kinh tế, xã hội và vị thế quốc tế của Brazil.

Tuy nhiên, chiến thắng của ông Lula không đồng nghĩa với việc con đường thực hiện chương trình nghị sự của chính phủ mới sẽ thuận lợi.

Quốc hội Brazil có xu hướng nghiêng về cánh hữu, khiến các đề xuất liên quan đến ngân sách, cải cách kinh tế và chính sách xã hội có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại.

Khả năng xây dựng đồng thuận với các lực lượng trung dung và bảo thủ sẽ là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính phủ.

Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh xã hội Brazil phân cực sâu sắc. Theo số liệu vòng một, hơn 33 triệu cử tri không đi bỏ phiếu, chiếm khoảng 21% tổng số cử tri đăng ký, cho thấy thách thức trong việc huy động sự tham gia chính trị của người dân.

Với chiến thắng này, ông Lula có cơ hội tiếp tục các chương trình giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng gắn với công bằng xã hội và nâng cao vai trò của Brazil trên trường quốc tế.

Kết quả bầu cử không chỉ quyết định định hướng phát triển của quốc gia Nam Mỹ trong những năm tới, mà còn có ý nghĩa đối với hợp tác khu vực, chính sách khí hậu và quan hệ của Brazil với các đối tác lớn trên thế giới./.

Brazil: Gần 160 triệu cử tri bầu cử tổng thống vòng hai Gần 160 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Kết quả dự kiến được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày.