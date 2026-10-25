Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Canada trở thành vấn đề tranh cử quan trọng tại các bang then chốt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, Thượng nghị sỹ bang Maine, bà Susan Collins (thuộc đảng Cộng hòa), cho biết, 9 nhóm mặt hàng xuất khẩu từ Canada sẽ được miễn thuế. Danh sách này bao gồm giấy carton, hộp nhựa và một số loại máy móc thiết yếu đối với ngành nông nghiệp tại bang của bà.

Theo sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký ngày 23/10, thuế quan đối với những mặt hàng nêu trên sẽ được gỡ bỏ kể từ ngày 30/10. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump tiếp nhận tư vấn mới từ các quan chức cấp cao trong nhánh hành pháp.

Tuy nhiên, cũng chính sắc lệnh này lại áp đặt các loại thuế quan mới lên hàng chục nhóm mặt hàng khác, bao gồm bột ca cao, sơn và vecni, dầu gội đầu, sàn nhựa vinyl, thiết bị bắn cung và thảm. Sắc lệnh cũng áp mức thuế 50% đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải và một số loại rác thải đô thị.

Cuộc chiến thương mại của ông Trump với Canada đã trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi tại các bang như Maine và Michigan trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Bang Maine có đường biên giới giáp với Quebec và New Brunswick, đồng thời phụ thuộc rất lớn vào hoạt động thương mại với Canada.

Vào tháng Tám, sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Canada đổ vỡ, ông Trump đã áp thuế 50% lên hàng loạt sản phẩm của Canada. Đáp lại, Canada đã áp đặt các mức thuế trả đũa lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Tháng tiếp theo, Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng thương mại bằng cách cấm nhập khẩu một số loại hàng hóa từ Canada, bao gồm xe máy, một số loại đồ uống có cồn và các sản phẩm từ váng sữa./.

Doanh nghiệp Mỹ yêu cầu tòa bác bỏ thuế quan 50% đối với hàng hóa Canada Các mức thuế đối với Canada có hiệu lực từ ngày 22/8, sau khi những cuộc đàm phán thương mại vào phút chót với các quan chức Canada tại Washington đổ vỡ.