Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành tâm điểm của kinh tế khu vực và thế giới khi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (Autumn Economic Forum - AEF 2026) từ ngày 26 đến 29/10/2026. Với định vị "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer - CEO) và lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia.

Theo thông tin từ họp báo của Ban Tổ chức, AEF 2026 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Center for the Fourth Industrial Revolution - HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF). Điểm nhấn đặc biệt năm nay là việc WEF lần đầu tiên đồng thương hiệu cùng diễn đàn, gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tại cuộc họp báo, trao đổi công tác phối hợp và tiến độ chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quy mô và thành phần tham dự đẳng cấp quốc tế

Sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với sự xác nhận tham dự của 22 đoàn khách quốc tế cấp cao, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund - IMF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (Food and Agriculture Organization - FAO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO), Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC), Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization - ILO), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (United Nations Development Programme - UNDP), nhóm C40 Cities (mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Agency - JICA). Về phía Việt Nam, sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức ghi nhận phản hồi tích cực từ khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện các cơ quan ngoại giao, cùng lãnh đạo cấp cao của 7 trung tâm C4IR (Center for the Fourth Industrial Revolution - Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4) đến từ Pháp, Đức, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates - UAE), Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan.

Không gian Triển lãm Sản phẩm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các điểm nhấn chiến lược trong 4 ngày làm việc

Chương trình AEF 2026 được thiết kế với 21 phiên thảo luận, phiên cấp cao và tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề, dự kiến có khoảng 300 lượt phát biểu của các chuyên gia, diễn giả.

· Ngày 26/10: Khởi động với chương trình CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI), Công nghệ và Dòng chảy tài chính toàn cầu", quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế để trao đổi về xu hướng dịch chuyển dòng vốn và cơ hội hợp tác. Cùng ngày, Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 (GRECO 2026) sẽ khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

· Ngày 27/10: Diễn ra 16 phiên thảo luận chuyên đề tại Thiskyhall Sala, tập trung vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế tài chính, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) trong quản trị siêu đô thị, công nghệ lượng tử, kinh tế tuần hoàn và logistics xanh. Không gian Rising Star Arena cũng sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ từ khoảng 30 tổ chức.

· Ngày 28/10: Phiên toàn thể cấp cao với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu", sau đó là phiên đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo WEF về "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu". Dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 13,5 tỷ USD trong lĩnh vực logistics, năng lượng và hạ tầng, đồng thời giới thiệu 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam International Financial Centre in Ho Chi Minh City - VIFC HCMC).

· Ngày 29/10: Các hoạt động kết nối doanh nghiệp song phương Việt Nam - Anh, Việt Nam - Trung Quốc, Bắc Âu - Việt Nam và Việt Nam - Israel, cùng các chuyến tham quan khu công nghiệp và trải nghiệm văn hóa.

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự đồng hành của WEF, AEF 2026 được kỳ vọng sẽ là cú hích quan trọng, khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh như một cực tăng trưởng mới năng động, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư, công nghệ và tri thức toàn cầu trong kỷ nguyên mới./.