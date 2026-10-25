Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành không chỉ bổ sung trục giao thông kết nối miền Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ mà còn tạo điều kiện lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn, giảm chi phí vận tải và tăng cường liên kết giữa các vùng sản xuất, khu công nghiệp với hệ thống cảng biển.

Đây là cơ hội để Tây Ninh phát huy lợi thế công nghiệp, Đồng Tháp tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và kinh tế biển.

Mở hành lang kết nối

Cao tốc Bến Lức-Long Thành bắt đầu tại nút giao Mỹ Yên (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và đường Vành đai 3, đi qua khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tại khu vực Quốc lộ 51 (thành phố Đồng Nai). Tuyến đường dài gần 58 km, được thiết kế với 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h.

Khi đưa vào khai thác toàn tuyến, cao tốc mở thêm hành lang kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ. Phương tiện từ miền Tây có thể đi theo cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, tiếp nối Bến Lức-Long Thành để đến Đồng Nai và kết nối Quốc lộ 51. Hành trình còn khoảng 40-45 phút, tiết kiệm hơn một giờ so với lộ trình cũ, vốn mất khoảng 2-5 giờ tùy hành trình và tình hình giao thông.

Không chỉ cải thiện khả năng đi lại, tuyến đường còn tạo điều kiện rút ngắn thời gian vận chuyển, tiết kiệm chi phí logistics, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, vùng sản xuất và cảng biển. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng liên vùng.

Với Tây Ninh, nơi đang phát triển các khu công nghiệp và dịch vụ logistics, kết nối giao thông thuận lợi hơn giúp doanh nghiệp chủ động tổ chức vận tải, mở rộng phạm vi phục vụ khách hàng và tối ưu phương án phân phối hàng hóa.

Tại Khu công nghiệp Long Hậu (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), Công ty cổ phần Anpha-AG là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi từ hạ tầng giao thông được cải thiện. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2010, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, thuộc Tập đoàn Konoike, chuyên cung cấp dịch vụ kho lạnh với hệ thống quản lý hàng hóa, trang thiết bị hiện đại và sức chứa khoảng 22.000 pallet.

Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh, với hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ logistics. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Thảo Ngân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Anpha-AG, cao tốc Bến Lức-Long Thành giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm phụ thuộc vào các tuyến đường thường xuyên ùn tắc.

Trước đây, hàng hóa từ kho lạnh đến cụm cảng Cái Mép-Thị Vải hoặc các khu công nghiệp ở Đồng Nai thường phải đi qua khu vực nội thành, cầu Phú Mỹ rồi mới lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, khiến thời gian giao hàng bị ảnh hưởng.

Bà Ngân lý giải, hiện nay, phương tiện có thể đi lên cao tốc tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Tạo-Hiệp Phước, qua Nhơn Trạch, Đồng Nai và kết nối Quốc lộ 51, giúp hành trình thông thoáng, chủ động hơn. Thời gian chờ đợi giảm giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu, tăng số chuyến vận chuyển, hạn chế rủi ro biến động nhiệt độ đối với hàng đông lạnh, đồng thời giảm áp lực cho tài xế.

Tuyến cao tốc cũng tăng cường kết nối hai chiều giữa các vùng sản xuất và đầu mối giao thương. Theo bà Ngân, doanh nghiệp có thể tiếp nhận nông sản, thủy sản từ Đồng bằng sông Cửu Long qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và nút giao Mỹ Yên; đồng thời vận chuyển hàng hóa từ các cảng Cái Mép-Thị Vải, Hiệp Phước và Cát Lái để phân phối tại khu vực Đông Nam Bộ.

Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, hạ tầng giao thông thuận lợi hơn đang góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Khu công nghiệp Long Hậu, tạo điều kiện kết nối các vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và đầu mối xuất nhập khẩu. Đây cũng là cơ sở để khu công nghiệp phát huy vai trò kết nối sản xuất với hệ thống logistics và cảng biển, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Tây Ninh.

Ông Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Tiếp thị Kinh doanh Công ty cổ phần Long Hậu cho biết: Cao tốc Bến Lức-Long Thành được kỳ vọng tạo bước chuyển về kết nối giao thông, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các khu công nghiệp tại Tây Ninh.

Tuyến đường giúp rút ngắn khoảng 50% thời gian di chuyển đến khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời giảm 15-20% chi phí logistics của doanh nghiệp. Việc kết nối thuận lợi hơn với các đầu mối sản xuất, sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép--Thị Vải mở thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng liên vùng.

Khu công nghiệp Long Hậu hiện có 250 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, khu công nghiệp thu hút 28 dự án sản xuất mới, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị phát triển khu công nghiệp định hướng thu hút các ngành chế biến nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, dược phẩm và cơ khí chế biến, chế tạo.

Theo ông Bùi Lê Anh Hiếu, để đón đầu lợi thế từ tuyến cao tốc, Khu công nghiệp Long Hậu chủ động chuẩn bị quỹ đất có hạ tầng sẵn sàng, đồng thời phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư. Trong đó, hệ thống nhà xưởng cao tầng tích hợp tiện ích, có giá thuê phù hợp, hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp rút ngắn thời gian triển khai sản xuất. Sự chuẩn bị này nhằm tận dụng lợi thế kết nối giao thông, thu hút thêm dự án sản xuất, mở rộng hoạt động công nghiệp và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Liên kết vùng nguyên liệu

Nếu Tây Ninh phát huy lợi thế công nghiệp và hệ thống khu công nghiệp để đón đầu cơ hội từ cao tốc Bến Lức-Long Thành, Đồng Tháp có thể tận dụng hành lang giao thông này để tăng cường kết nối vùng nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản với các trung tâm chế biến, logistics và cảng biển.

Sự kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ góp phần mở rộng không gian giao thương, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hình thành chuỗi cung ứng liên vùng.

Tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Với 32 km bờ biển phía Đông cùng hai cửa sông chính là Cửa Tiểu và Soài Rạp, Đồng Tháp xác định phát triển kinh tế biển là định hướng trọng tâm tại khu vực phía Đông. Tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng công nghiệp, thu hút các dự án theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xem đây là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đặt mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế biển, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tỉnh đã thu hút hai dự án điện gió Tân Phú Đông 1 và Tân Phú Đông 2 trên địa bàn xã Gò Công Đông. Hai nhà máy có công suất thiết kế lần lượt 100 MW và 50 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, đã đưa vào khai thác và đóng góp trung bình khoảng 107 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách nhà nước.

Ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năng lượng xanh là một trong những thế mạnh của kinh tế địa phương. Bên cạnh hai dự án đang hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã đến khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực điện gió, trong đó có Dự án Nhà máy điện gió Tân Thành, công suất thiết kế 100 MW, sản lượng khoảng 264 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng. Theo kế hoạch được nêu, dự án dự kiến khởi công vào tháng 9/2026, hoàn thành chậm nhất vào đầu năm 2027.

Bà Nguyễn Thị Thảo Ngân (mặc áo đỏ), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anpha-AG, tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh đang giới thiệu hệ thống lưu trữ hàng hóa trong kho. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp có Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp với diện tích 285 ha, Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và Gia Thuận 2, mỗi cụm 50 ha, cùng Cụm công nghiệp Phước Trung rộng 30 ha.

Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 được đầu tư hơn 278 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%, với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, may giày, bê tông và một số ngành nghề khác.

Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 có tổng vốn đầu tư 391 tỷ đồng, diện tích 50 ha, cùng chủ đầu tư. Trong đó, 39,38 ha đất công nghiệp-dịch vụ có hạ tầng hoàn chỉnh, đủ điều kiện cho thuê, sẵn sàng đón các nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, điện tử, thiết bị điện, ô tô và công nghệ cao. Việc đưa cụm công nghiệp này vào khai thác góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp phía Đông tỉnh, nhất là khu vực ven biển.

Ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp cho hay: Cao tốc Bến Lức-Long Thành là trục giao thông mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh miền Tây nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Tuyến đường giúp kết nối địa phương với cảng biển quốc tế Cái Mép-Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành mà không phải đi qua vùng lõi đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và chi phí logistics.

Cao tốc cũng tăng cường kết nối từ Đồng Tháp đến các trung tâm kinh tế, cảng biển lớn, tạo điều kiện phát huy lợi thế của địa phương có đường biên giới với Campuchia và hệ thống khu kinh tế cửa khẩu quy mô 31.936 ha. Theo ông Trường, tuyến đường là mắt xích quan trọng kết nối dòng chảy thương mại từ Khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà, Thường Phước đến các đầu mối giao thương lớn.

Để khai thác lợi thế này, Đồng Tháp đã công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức không gian phát triển thành 5 vùng kinh tế-xã hội chiến lược. Trong đó, vùng trung tâm dọc sông Tiền tập trung phát triển đô thị, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch; vùng Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu phát triển logistics gắn với chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao và giao thương đường thủy.

Vùng nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười chú trọng ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước, bảo đảm an ninh lương thực và thích ứng biến đổi khí hậu. Vùng kinh tế biển tổng hợp tập trung vào công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics, đóng tàu, nuôi trồng và chế biến thủy sản nước mặn-lợ. Vùng kinh tế-xã hội biên giới giữ vai trò đầu mối giao thương quốc tế với Campuchia, gắn với hệ thống cửa khẩu đường bộ và đường thủy trên trục sông Mê Kông.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành tăng cường kết nối các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu và hệ thống cảng biển. Tuyến đường tạo thêm cơ hội để Tây Ninh phát triển công nghiệp, logistics và Đồng Tháp khai thác lợi thế kinh tế biển. Qua đó, công trình góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, liên kết sản xuất và phát triển kinh tế liên vùng./.

Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Ngày đầu thông xe, lượng phương tiện trên cao tốc Bến Lức-Long Thành tăng 30% Đây là thời điểm cao tốc Bến Lức-Long Thành mới đưa vào khai thác toàn tuyến, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chú ý tốc độ và làm quen với việc lưu thông trên tuyến.