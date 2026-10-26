Australia: Hơn 30% hộ gia đình đối mặt mất an ninh lương thực

Theo báo cáo do tổ chức phi chính phủ Foodbank Australia công bố ngày 26/10, khoảng 1/3 số hộ gia đình tại nước này đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực trong vòng 12 tháng qua, trong đó các gia đình có trẻ nhỏ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng có 33% số hộ gia đình tại Australia rơi vào tình trạng thiếu an ninh lương thực trong 12 tháng qua, tăng so với mức 32,8% ghi nhận năm 2025 và 32,5% năm 2024.

Đáng lo ngại, ở nhóm hộ gia đình có con nhỏ, tỷ lệ này lên tới 45%, trong đó có tới 25% thuộc diện mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Khảo sát cũng cho thấy khó khăn này đang lan rộng khi có 37% hộ gia đình có thu nhập trung bình và 53% hộ thu nhập thấp đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực.

Bà Kylea Tink - Giám đốc điều hành Foodbank Australia - nhấn mạnh nạn đói không còn chỉ giới hạn ở các nhóm yếu thế bên lề xã hội, mà đang tác động trực tiếp đến tầng lớp trung lưu tại Australia.

Trước đây, tiền lương là chỗ dựa để bảo đảm bữa ăn gia đình, nhưng hiện nay, thu nhập của ngày càng nhiều người lao động không còn đủ để trang trải các chi phí tối thiểu.

Báo cáo cũng phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề dinh dưỡng và áp lực chi phí sinh hoạt.

Trong số các hộ thiếu lương thực, có tới 85% cho biết họ không có khả năng chi trả cho các bữa ăn bảo đảm cân bằng dinh dưỡng và 69% chia sẻ đây là lần đầu tiên họ rơi vào hoàn cảnh này trong 12 tháng qua.

Bên cạnh đó, gánh nặng nhà ở cũng ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tiếp cận thực phẩm với hơn 50% số hộ gia đình đang thuê nhà gặp tình trạng mất an ninh lương thực, trong khi tỷ lệ này ở nhóm hộ gia đình đã sở hữu nhà hoàn toàn chỉ là 12%.

Bà Tink cảnh báo người dân không đáng phải rơi vào cảnh ngặt nghèo khi buộc phải lựa chọn giữa việc chi trả tiền thuê nhà hay mua thức ăn, đồng thời cho biết nhiều bậc cha mẹ đã phải nhịn ăn để nhường phần cho con cái.

Trước thực trạng trên, Foodbank Australia kêu gọi chính phủ liên bang cùng các bang và vùng lãnh thổ khẩn trương thiết lập chương trình bữa ăn sáng học đường quốc gia tại mọi trường học trước năm 2030, đồng thời tăng cường đầu tư, hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức cứu trợ lương thực trên cả nước./.

Australia có tỷ lệ lạm phát lõi cao thứ hai trong số các nền kinh tế phát triển Australia vừa ghi nhận mức lạm phát lõi cao thứ hai trong số các nền kinh tế tiên tiến, chỉ sau Iceland, đồng thời chạm mốc cao nhất trong nhóm các quốc gia phát triển lớn.