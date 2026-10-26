Nét độc đáo của thị trấn suối nước nóng giữa núi rừng Nhật Bản

Nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, thuộc vùng núi tỉnh Gunma, Tây Bắc Tokyo, Kusatsu Onsen là một địa điểm hàng đầu về suối nước nóng, một trong “Nhật Bản Tam Danh Tuyền - Nihon Sanmeisen” nghĩa là “Ba suối nước nóng nổi tiếng nhất” Nhật Bản.

Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng này là nguồn nước dồi dào có tính axit mạnh đặc trưng và Yubatake - “cánh đồng nước nóng”, biểu tượng gắn liền với hình ảnh của thị trấn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nước nóng Kusatsu bắt nguồn từ những khu rừng thông nguyên sơ trên núi Shirane - một ngọn núi lửa đang hoạt động ở độ cao 2160m.

Theo thống kê, Kusatsu có lượng nước nóng tự nhiên phun trào nhiều nhất so với các suối nước nóng tại Nhật Bản. Ước tính, mỗi phút có hơn 32.000 lít nước suối phun trào, tương đương khoảng 230.000 thùng nước nóng mỗi ngày.

Thành phần hóa học của nước nóng ở đây bao gồm lưu huỳnh, sắt, phèn, nhôm sunfat, clorua và asen, với nhiệt độ nước trung bình dao động từ 60-67 độ C.

Nước có độ pH khoảng 2.1, mang tính axit mạnh nên có tính chất kháng khuẩn và có thể giúp chữa trị một số bệnh, bao gồm các bệnh về da, viêm khớp, tiểu đường, mệt mỏi, xơ cứng động mạch, huyết áp cao và các bệnh về cơ bắp.

Chính vì vậy, một số Tướng quân thời kỳ Tokugawa (1603-1868) đã cho đóng thùng, vận chuyển nước suối này đến thành của họ ở Edo - nay là thủ đô Tokyo.

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn, Yubatake là nơi dòng nước nóng tự nhiên từ lòng đất hội tụ, được dẫn qua hệ thống máng gỗ để làm nguội và lắng đọng một số khoáng chất trước khi phân phối đến các cơ sở tắm onsen xung quanh.

Du khách ngâm chân trong các bồn nước nóng công cộng bên cạnh Yubatake. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Chính vì hệ thống máng gỗ lớn dẫn nước nên nơi này được đặt tên là Yubatake - có nghĩa là “cánh đồng nước nóng.”

Khi chảy qua các máng gỗ, nước nóng giải phóng nhiệt và lắng đọng những lớp khoáng chất kết tủa. Các lớp khoáng này được thu gom để chế biến thành “Yunohana” nghĩa là “hoa của nước nóng,” một sản phẩm khoáng chất đặc trưng của Kusatsu thường dùng làm chất phụ gia tắm tại nhà.

Yubatake gây ấn tượng với những làn hơi nước trắng bốc lên liên tục, dòng nước nóng chảy róc rách và sắc xanh ngọc của mặt nước. Xung quanh Yubatake là các cửa hàng, quán ăn, nhà trọ “ryokan” truyền thống kiểu Nhật và những bồn ngâm chân, nơi du khách có thể thư thả tận hưởng không khí đặc trưng của vùng đất này. Khi đêm xuống, khu vực được thắp sáng, tạo nên khung cảnh huyền ảo giữa những con phố mang đậm không khí thị trấn onsen truyền thống.

Từ lâu, đây không chỉ là một điểm tham quan, mà Yubatake còn là trung tâm đời sống và văn hóa của Kusatsu Onsen, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc truyền thống và lịch sử tắm suối nóng lâu đời của Nhật Bản./.

Dogo Onsen - suối nước nóng hơn 3.000 năm tuổi và những giá trị sức khỏe Với người Nhật, onsen không chỉ là nơi thư giãn mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi mọi người có thể tạm gác những khác biệt về tuổi tác và địa vị để cùng tận hưởng nguồn nước nóng tự nhiên.