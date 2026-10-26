Saudi Arabia mở lại sân bay ở Riyadh giữa đe dọa tấn công

Ngày 25/10, Saudi Arabia cho biết sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh - sân bay chính của nước này - đã nối lại hoạt động tại 2 nhà ga, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cơ sở này vì vẫn coi đây là “mục tiêu quân sự.”



Theo thông báo, Nhà ga số 1 sẽ phục vụ các chuyến bay nội địa, còn Nhà ga số 2 phục vụ các chuyến bay quốc tế do các hãng hàng không Saudi Arabia khai thác. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho thấy số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay trong ngày 25/10 vẫn rất hạn chế.



Sau khi Saudi Arabia thông báo khôi phục một phần hoạt động tại sân bay King Khalid, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố cơ sở này "sẽ không bao giờ được an toàn," đồng thời kêu gọi các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng sân bay này.



Sân bay quốc tế King Khalid đã dừng hoạt động từ ngày 10/10 sau vụ tấn công do Houthi gây ra, khiến 13 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại Saudi Arabia trong hơn một thập kỷ.



Cùng ngày, Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn các tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) hướng về nước này. Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào sân bay King Khalid, cùng nhiều địa điểm khác ở Saudi Arabia, trong đó có Khamis Mushait và Jazan.



Trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết lực lượng Houthi đã thực hiện 20 cuộc tấn công vào sân bay King Khalid trong khoảng thời gian từ ngày 1-11/10./.

Houthi tấn công quy mô lớn nhằm vào sân bay và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia Houthi đã nhắm mục tiêu vào tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia tại Dhahran (tỉnh Đông) và một nhà máy lọc dầu của Aramco ở thủ đô Riyadh, cũng như sân bay quốc tế King Khalid.