Saudi Arabia hỗ trợ cải thiện dịch vụ thiết yếu tại Yemen

Saudi Arabia đang đẩy mạnh các nỗ lực phát triển và nhân đạo tại Yemen, mở rộng các dịch vụ y tế và giáo dục, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước, đồng thời cung cấp thực phẩm và nơi ở cho các gia đình phải di dời trên khắp nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Chương trình Phát triển và Tái thiết Yemen của Saudi Arabia (SDRPY) đã thực hiện 300 dự án và sáng kiến tại 16 tỉnh, bao phủ 8 lĩnh vực trọng yếu gồm giáo dục, y tế, năng lượng, nước, giao thông, nông nghiệp và thủy sản, các chương trình phát triển, cùng hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế cho Chính phủ Yemen.

Trong lĩnh vực y tế, chương trình đã triển khai hơn 40 dự án và sáng kiến, hỗ trợ 30 cơ sở y tế tại 13 tỉnh, bao gồm việc xây dựng, trang bị và vận hành các bệnh viện cùng trung tâm y tế, đồng thời đào tạo nhân lực ngành y và củng cố các kỹ năng chuyên môn.

Dự án tiêu biểu là Bệnh viện Thái tử Mohammed bin Salman tại Aden với quy mô 270 giường bệnh, bao gồm 14 phòng khám chuyên khoa, một trung tâm tim mạch cùng hơn 2.000 thiết bị và vật tư y tế.

Theo các số liệu được công bố, kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 1/2023 đến tháng 10/2026, bệnh viện này đã cung cấp gần 5 triệu lượt dịch vụ y tế.

Các dự án lớn khác bao gồm Tổ hợp Y tế và Giáo dục Quốc vương Salman tại tỉnh Al-Mahra, nơi có một bệnh viện quy mô 110 giường cùng hoạt động hỗ trợ trung tâm chạy thận nhân tạo tại tỉnh này.

Trung tâm này đã cung cấp hơn 100.000 lượt dịch vụ y tế chuyên sâu, bao gồm hơn 22.000 ca chạy thận nhân tạo.

Giáo dục là một trọng tâm lớn khác, với khoảng 60 dự án và sáng kiến được triển khai tại 11 tỉnh. Các hoạt động này bao gồm xây dựng và trang bị cho hơn 40 trường học kiểu mẫu, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phòng thí nghiệm tại các trường đại học, mở rộng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, cũng như cải thiện công tác đào tạo giáo viên và khả năng tiếp cận trường học tại các khu vực nông thôn.

Song song với đó, Trung tâm Cứu trợ và Nhân đạo Quốc vương Salman (KSrelief) đang viện trợ khẩn cấp về nước sạch, thực phẩm và nơi ở cho các gia đình phải di dời tại nhiều tỉnh của Yemen.

Tại Taiz và Lahj, các thỏa thuận về nước sạch và vệ sinh đảm bảo cung cấp nước hằng ngày trong suốt 90 ngày, đồng thời thiết lập các điểm phân phối, cung cấp thùng chứa và thực hiện kiểm tra chất lượng nước.

Dự án tại Taiz dự kiến sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 3.500 người và gián tiếp cho 700 người khác, còn ở Lahj, lần lượt là 2.163 người thụ hưởng trực tiếp và 1.050 người thụ hưởng gián tiếp.

Viện trợ lương thực cũng đã được chuyển đến các cộng đồng phải di dời tại Abyan, Aden và Shabwa.

Tổng thể các sáng kiến này phản ánh nỗ lực của Saudi Arabia trong việc kết hợp đầu tư dài hạn vào các dịch vụ thiết yếu, giáo dục và năng lực thể chế tại Yemen với các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho người phải di dời và các cộng đồng địa phương./.

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