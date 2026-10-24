Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi "hạ nhiệt" căng thẳng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan kêu gọi khẩn trương triển khai nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng khu vực và giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua các biện pháp chính trị. Các bên cảnh báo nếu tình trạng leo thang quân sự tiếp diễn, an ninh, chính trị và kinh tế sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.



Ngày 23/10, các Ngoại trưởng gặp nhau tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong khuôn khổ cơ chế R4 để thảo luận về các diễn biến trong khu vực và quốc tế. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh cần nối lại đối thoại và các nỗ lực ngoại giao, đồng thời bác bỏ các giải pháp quân sự, vốn có thể gây ra những hệ lụy sâu rộng cho khu vực và thế giới.

Các ngoại trưởng nhất trí cần sớm đạt được giải pháp chính trị và ngoại giao cho những cuộc khủng hoảng hiện tại, cũng như giảm bớt căng thẳng.



Các bên tái khẳng định ủng hộ an ninh, sự ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia, đồng thời cũng bác bỏ mọi hành động có thể đe dọa an ninh của Saudi Arabia hoặc làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.

Về hàng hải, các bộ trưởng nhấn mạnh cần bảo vệ quyền tự do hàng hải và an ninh của các tuyến đường vận tải biển quốc tế. Theo các bộ trưởng, đây là những yếu tố thiết yếu đối với sự ổn định khu vực, kinh tế toàn cầu, cũng như thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế.

Họ cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu các tuyến đường hàng hải huyết mạch bị đe dọa.



Về vấn đề Palestine, các bộ trưởng khẳng định yêu cầu thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Bốn nước yêu cầu chấm dứt lập tức việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây và Jerusalem, những vùng lãnh thổ đang bị Israel chiếm đóng. Họ kêu gọi bảo đảm hoạt động cứu trợ nhân đạo không bị gián đoạn và đẩy mạnh nỗ lực tái thiết Dải Gaza.



Về cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran, các bên thúc giục tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn leo thang thêm. Các ngoại trưởng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng này cần được giải quyết hoàn toàn thông qua đối thoại và ngoại giao.

Bốn nước tái khẳng định ủng hộ bản ghi nhớ Islamabad, văn kiện do Washington và Tehran ký hồi tháng 6. Đồng thời, họ kêu gọi cả hai bên hướng tới một giải pháp lâu dài thông qua đàm phán.



Ngoài ra, các bên thảo luận cách mở rộng hợp tác giữa 4 quốc gia trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ và quân sự. Họ nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp để giải quyết các thách thức hiện nay, đồng thời hỗ trợ an ninh và ổn định trong khu vực./.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ lan rộng chiến sự nếu tấn công Iran Ngoại trưởng Hakan Fidan khẳng định can thiệp quân sự không thể giải quyết xung đột Iran, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công mới sẽ làm gia tăng căng thẳng và đẩy chiến sự lan rộng ra toàn khu vực.