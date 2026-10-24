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Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ lan rộng chiến sự nếu tấn công Iran

Ngoại trưởng Hakan Fidan khẳng định can thiệp quân sự không thể giải quyết xung đột Iran, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công mới sẽ làm gia tăng căng thẳng và đẩy chiến sự lan rộng ra toàn khu vực.

Thành Hữu
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 23/10 cảnh báo mọi hành động tấn công mới nhằm vào Iran đều sẽ làm leo thang căng thẳng và khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực, đồng thời khẳng định giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để chấm dứt chiến sự.

Tuyên bố trên được đưa ra sau hội nghị đa phương đầu tiên tại Istanbul giữa ngoại trưởng 4 quốc gia khu vực (R4 - gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan, Saudi Arabia) cùng đại diện các nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy) nhằm thảo luận về cuộc chiến tại Iran cũng như tình hình an ninh khu vực.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Fidan nêu rõ tất cả các bên tham gia hội nghị “đều nhất trí cho rằng một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran sẽ làm lan rộng quy mô chiến tranh trong khu vực,” đồng thời nhấn mạnh “can thiệp quân sự vào Iran hoàn toàn không phải là giải pháp” và “không có bên nào ủng hộ hành động này.”

Chia sẻ quan điểm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot lưu ý vòng xoáy đối đầu mới giữa Iran và Mỹ sẽ chỉ tạo ra những bên thua cuộc và gây áp lực đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.

Các tuyên bố trên xuất hiện trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin nước này và Israel đã xây dựng các phương án tấn công mới nhằm vào hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân và kho tên lửa của Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ (dự kiến diễn ra trong ngày 3/11)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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