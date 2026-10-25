Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông - bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Trong một tuyên bố trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã thực hiện 7 đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào ngày 24/10, nhằm vào các sân bay, cơ sở dầu khí và một căn cứ quân sự tại các thành phố của Saudi Arabia.

Tuyên bố cho biết Sân bay Quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã hai lần bị nhắm mục tiêu, trong khi các cuộc tấn công khác nhằm vào những mục tiêu bao gồm các cơ sở của tập đoàn Saudi Aramco tại Yanbu và Sân bay Quốc tế King Fahd ở Dammam.

Lực lượng Houthi khẳng định rằng các cuộc tấn công vừa thực hiện nhằm đáp trả khoảng 100 đợt không kích do liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ thuộc tỉnh Taiz ở phía Tây Nam.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một số tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía các thành phố Riyadh, Taif và Yanbu, cùng một thiết bị bay không người lái tại tỉnh Eastern.

Theo dự kiến, Sân bay Quốc tế King Khalid sẽ nối lại hoạt động vào ngày 25/10, kết thúc giai đoạn đóng cửa kéo dài hai tuần sau các cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện./.

Houthi tấn công quy mô lớn nhằm vào sân bay và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia Houthi đã nhắm mục tiêu vào tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia tại Dhahran (tỉnh Đông) và một nhà máy lọc dầu của Aramco ở thủ đô Riyadh, cũng như sân bay quốc tế King Khalid.