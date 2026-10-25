Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.



Tại Italy, ngày 25/10, giới chức cho biết 9 người đã bị bắt giữ, 87 người bị thông báo cho cơ quan chức năng và 371 người được đưa về đồn cảnh sát để kiểm tra sau các vụ việc xảy ra trong ngày 24/10.

Trong số những người được kiểm tra có 110 người chưa thành niên và 69 người nước ngoài.



Chính phủ Italy đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn sau các vụ bạo lực cuối tuần trước. Tại Milan, 500 binh sỹ được tăng cường, phối hợp với cảnh sát tuần tra các khu vực trung tâm.

Nhà chức trách cũng sử dụng thiết bị bay không người lái giám sát, kiểm tra tại các nhà ga và bố trí lực lượng phản ứng nhanh. Riêng tại Rome, khoảng 1.500 cảnh sát được huy động, trong khi Milan triển khai khoảng 1.800 cảnh sát và binh sỹ để kiểm soát tình hình.



Cảnh sát Italy còn tiến hành hơn 150 cuộc khám xét tại Milan, Monza và khoảng 20 thành phố khác nhằm điều tra những người bị nghi liên quan đến các vụ bạo lực trước đó.

Tại Milan, một số đối tượng bị bắt để điều tra việc liên quan đến phong trào “Ngày 17/10” được cho là đã chia sẻ thông tin về các hoạt động tụ tập trên mạng xã hội.



Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định quyền biểu tình ôn hòa phải được bảo đảm, đồng thời nhấn mạnh người dân cũng có quyền sinh sống an toàn, không phải lo sợ bạo lực và phá hoại.



Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, cảnh sát vùng Catalonia ngày 25/10 thông báo đã bắt giữ 128 người sau các vụ gây rối ở trung tâm Barcelona tối 24/10. Trong số này, 72 người chưa thành niên. Có 15 cảnh sát bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng; 23 cửa hàng bị phá hoại và lực lượng cứu hỏa phải xử lý 33 vụ cháy.



Cảnh sát đã triển khai lực lượng chống bạo động, bắt giữ những người bị tình nghi và thu giữ nhiều vật dụng như dao, bình xịt, pháo và đá.



Chính quyền Catalonia lên án các hành vi bạo lực, khẳng định người gây thương tích và phá hoại tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Các diễn biến trên cho thấy giới chức Italy và Tây Ban Nha đang ưu tiên tăng cường hiện diện của lực lượng an ninh, kiểm soát các điểm nóng và đẩy mạnh điều tra, xử lý người liên quan nhằm ngăn chặn bạo lực tái diễn./.

Italy, Pháp tăng cường an ninh trước làn sóng biểu tình và bạo lực Italy triển khai lực lượng an ninh tại Milan trước các cuộc biểu tình cuối tuần, trong khi cảnh sát Pháp bắt giữ 135 người, thu giữ nhiều loại vũ khí giữa lúc căng thẳng gia tăng tại nhiều địa phương.