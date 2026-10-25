Mỹ: 12 người bị thương trong vụ nổ súng gần Đại học Florida A&M

Ít nhất 12 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tối 24/10 (giờ Mỹ) tại khu vực đường Perry, gần khuôn viên Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Florida (Florida A&M) ở thành phố Tallahassee, bang Florida (Mỹ).

Trong số này, 11 người bị trúng đạn; ít nhất 3 người bị thương nặng, 9 người còn lại trong tình trạng ổn định. Những người bị thương gồm 6 người trưởng thành và 6 trẻ vị thành niên.



Theo cảnh sát Tallahassee, kết quả điều tra ban đầu cho thấy một vụ xô xát đã xảy ra trước khi có tiếng súng. Báo New York Post đưa tin vụ việc bắt nguồn từ cuộc ẩu đả tại một buổi tiệc họp mặt cựu sinh viên, sau đó nổ súng xảy ra vào khoảng trước 20h.

Người nhỏ tuổi nhất trong số những người trúng đạn là 11 tuổi. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận thông tin chi tiết này.



Cảnh sát trưởng Tallahassee, ông Lawrence Revell, bày tỏ đau lòng khi biết có trẻ em bị thương. Đơn vị điều tra tội phạm bạo lực đang làm rõ vụ việc; chưa có thông tin về việc bắt giữ nghi phạm.



Trong thông báo trên mạng xã hội X, Đại học Florida A&M khẳng định an toàn của sinh viên, giảng viên và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của trường./.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong Theo giới chức địa phương, nghi phạm đã nổ súng từ ôtô khi di chuyển qua các địa điểm khác nhau từ Trappes đến La Verrière, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.