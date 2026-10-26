Thái Lan: Lũ quét nhấn chìm nhiều khu vực trên đảo Phuket

Ngày 26/10, mưa lớn qua đêm gây lũ quét tại nhiều khu vực trên đảo Phuket thuộc tỉnh cùng tên, một trong những điểm du lịch chính của Thái Lan, ảnh hưởng đến cả 3 huyện của tỉnh, trong đó có thủ phủ Phuket City.



Phó Tỉnh trưởng Romdon Hayiawae cho biết mực nước bắt đầu rút vào cuối buổi sáng, song một số vùng trũng vẫn ngập, buộc nhà chức trách khuyến cáo các phương tiện nhỏ tránh đi vào những khu vực này.

Lũ lụt cũng gây sạt lở đất tại một số nơi, trong khi lực lượng chức năng đang dọn dẹp bùn đất, đá và các mảnh vỡ để tránh làm tắc nghẽn kênh rạch, đường thủy.



Khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng, song chưa ghi nhận thương vong.

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn kéo dài tại miền Nam đến ngày 28/10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.



Từ giữa tháng 9, lũ lụt đã ảnh hưởng nhiều khu vực của Thái Lan, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng tính đến ngày 26/10, theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa. Cuối tháng, mưa lớn kéo dài gây ngập thủ đô Bangkok, buộc hàng nghìn người sơ tán và làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động./.

Năm tỉnh, thành phố Trung Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất Trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.