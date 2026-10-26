Tìm hiểu nghệ thuật tuồng ngay tại 'cánh gà' sân khấu với tour du lịch "Màn đường"

Với tour khám phá có tên "Màn đường," du khách không chỉ xem tuồng, mà còn bước vào thế giới truyền thống thông qua việc hỏi đáp, trao đổi trực tiếp với những người đang ngày ngày giữ lửa nghề.

Thử múa tuồng cùng nghệ sỹ, từng bước đi vào thế giới nghệ thuật sân khấu tưởng chừng trừu tượng và khó hiểu, nhưng thực chất lại vô cùng dễ để đồng cảm. Đó là những nỗ lực của các bạn trẻ nhóm Gu Hanoi với tour trải nghiệm, khám phá loại hình tuồng có tên “Màn đường.”

Tuồng (hát bội) là loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Việt Nam, nổi bật với nghệ thuật biểu diễn mang tính ước lệ và cách điệu cao. Kết hợp hát, múa, diễn xuất, âm nhạc và hóa trang, tuồng thường khai thác các câu chuyện lịch sử, đạo lý và những xung đột về trung-nịnh, chính-tà, qua đó đề cao lòng trung nghĩa, khí tiết và các giá trị truyền thống.

Tour trải nghiệm đưa người xem từng bước đi vào thế giới của tuồng tại không gian Rạp Hồng Hà trên phố Đường Thành, Hà Nội.

Khán giả được trực tiếp đứng sau cánh gà sân khấu trò chuyện cùng các nghệ sỹ, được hướng dẫn hát, múa, được sống thử một khoảnh khắc của chính họ trên sân khấu.

Qua những giải nghĩa và trao đổi, khoảng cách được thu hẹp dần bằng sự cởi mở, tò mò, cũng như những rung động và riêng. Với "Màn đường," nghệ sỹ và khán giả được dần thu hẹp khoảng cách. Mỗi người xem trở thành một đại sứ để truyền tải nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế./.

“Vẽ mặt” - hồn cốt của nghệ thuật Tuồng Trong nghệ thuật Tuồng (hát bội), hóa trang (hay “vẽ mặt”) giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khán giả có thể đọc vị tính cách nhân vật ngay từ cái nhìn đầu tiên về gương mặt của diễn viên.