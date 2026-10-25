Quảng bá tinh hoa ẩm thực vùng cao nguyên đá Đồng Văn

Chiều 25/10, tại khu vực Phố cổ Đồng Văn, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn (Tuyên Quang) tổ chức Hội thi Ẩm thực xã Đồng Văn lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Đồng Văn kể chuyện-Hương vị của Đá."

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026.

Hội thi nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá sản vật, nông sản và nguyên liệu đặc trưng của vùng cao nguyên đá đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế; quy tụ các nhà hàng, khách sạn, homestay, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các thôn, hộ gia đình và những người yêu thích ẩm thực trên địa bàn xã Đồng Văn.

Tham gia hội thi, các đội mang đến nhiều món ăn truyền thống như: thắng cố, mèn mén, thịt treo gác bếp, lạp sườn, khâu nhục, thịt bò khô cùng những món ăn sáng tạo từ nguyên liệu địa phương gồm thịt bò, lợn đen, gà đen, cá sông Nho Quế, rau cải mèo, ngô, tam giác mạch và mật ong bạc hà.

Các món ăn và sản phẩm ẩm thực đặc trưng được các tập thể, cá nhân, đơn vị, nhà hàng chế biến công phu, trình bày tinh tế, tỉ mỉ và đẹp mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Hàng nghìn lượt người đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, náo nhiệt, làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của lễ hội.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trình diễn, trải nghiệm chế biến bánh tam giác mạch có kích thước lớn, tạo cơ hội để du khách trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu, quy trình làm bánh và thưởng thức sản phẩm từ loài hoa đặc trưng ở vùng đất cực Bắc của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, trải nghiệm giã bánh dày và pha trà thảo mộc cũng góp phần làm phong phú không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Thông qua hội thi, xã Đồng Văn hướng tới xây dựng thương hiệu ẩm thực đặc trưng, khuyến khích các nhà hàng, khách sạn, homestay đưa những món ăn tiêu biểu vào thực đơn phục vụ du khách; từng bước kết nối sản vật địa phương với hoạt động du lịch, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, góp phần nâng cao sức hút của cao nguyên đá.

Hội thi không chỉ là dịp tôn vinh những người gìn giữ, phát huy tinh hoa ẩm thực truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Văn -vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ hương vị độc đáo giữa miền đá núi. Hội thi Ẩm thực xã Đồng Văn lần thứ II kéo dài đến ngày 26/10.

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” sẽ khai mạc tối 25/10/2026 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Tuyên Quang đến với du khách trong và ngoài nước. /.

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 12 năm 2026: “Âm vang miền đá” Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 12 khai mạc ngày 25/10 tại Đồng Văn, Tuyên Quang, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm đặc sắc.