Người dân 'xứ trầm biển yến' trở về thời khắc lịch sử 2/9/1945 bằng công nghệ

Ngày 24/10, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nhân kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ dừng chân tại vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2026).

Ngày 18/10/1946, trên đường từ Pháp trở về, Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại vịnh Cam Ranh hội kiến với Cao ủy Pháp ở Đông Dương Georges Thierry d’Argenlieu. Cuộc gặp ấy là nỗ lực của Người nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, tránh chiến tranh, tranh thủ thời gian để bảo vệ, củng cố thành quả cách mạng. Đây cũng là lần duy nhất Người trở lại miền Nam kể từ khi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Từ nay đến ngày 26/10, người dân được trải nghiệm miễn phí chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng.

Qua kính thực tế ảo, những hình ảnh về Quảng trường Ba Đình, lễ đài, dòng người và thời khắc lịch sử được tái hiện trực quan. Người trải nghiệm sẽ có cảm giác đang hiện diện giữa quảng trường, cùng hàng vạn đồng bào chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Chương trình do Báo Điện tử VTC News phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà báo Dương Quang Tùng, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VTC News, cho biết chương trình được xây dựng tỉ mỉ từ hàng loạt tư liệu ảnh, phim, bản ghi âm và những lời được kể lại. Các chuyên gia lịch sử đã phối hợp cùng nhóm kỹ thuật để phục dựng từng chi tiết - từ màu sắc lá cờ, độ sáng của bầu trời cho tới âm thanh tiếng hô vang, tiếng vỗ tay của quần chúng. Công nghệ VR, 3D được sử dụng để tái tạo không gian 360 độ, cho phép người xem tự do quan sát từ nhiều góc nhìn, thậm chí cảm nhận độ gần, xa của xe cộ di chuyển, âm thanh.

Điểm nhấn đặc biệt của trải nghiệm là người xem thực sự đứng giữa hàng vạn đồng bào, cảm nhận khí thế sục sôi của một dân tộc vùng lên giành độc lập, nghe từng lời Tuyên ngôn vang lên, cùng vung tay hô vang lời thề cứu quốc.

Nhà báo Dương Quang Tùng đánh giá chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của Đài Tiếng nói Việt Nam trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cho rằng chương trình không chỉ là điểm nhấn đặc sắc của Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa mà còn là minh chứng sống động cho thấy chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời, mà là cầu nối kỳ diệu giữa quá khứ với hiện tại, khơi dậy khát vọng phát triển và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người./.

Tuyên ngôn Độc lập - ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam 81 năm đã trôi qua, những giá trị cốt lõi của bản Tuyên ngôn vẫn vẹn nguyên sức sống, trở thành ngọn đuốc soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên con đường xây dựng nước.