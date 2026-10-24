Hà Nội: Nhân rộng mô hình tổ dân phố vui, khỏe và kết nối cộng đồng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh tại lễ ra mắt mô hình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sáng 24/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh tổ chức Lễ ra mắt Mô hình thiết chế Nhà văn hóa-Khu thể thao tại Tổ dân phố Xuân La 2.

Đây là mô hình đại diện nhóm phường xa trung tâm, tiếp nối mô hình nhà văn hóa thôn đã được triển khai tại thôn Vạn Điểm, huyện Phú Xuyên. Theo đó, mô hình tại phường Xuân Đỉnh sẽ được lấy làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng và áp dụng phù hợp tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại tổ dân phố Xuân La 2, mô hình đang được triển khai đồng bộ trong khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố và các không gian công cộng lân cận trên địa bàn khu dân cư, phục vụ cho các các câu lạc bộ như dân vũ, khiêu vũ, Zumba, dưỡng sinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông.

Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, đọc sách và tra cứu thông tin, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho người dân… cũng được tích cực tổ chức tại các không gian này.

Bên cạnh đó, địa phương còn có các hoạt động văn nghệ quần chúng nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có câu lạc bộ ca trù sinh hoạt theo đợt tại đình Quán La. Theo đại diện địa phương, việc kết nối với đình, chùa và các không gian sinh hoạt cộng đồng lân cận được đảm bảo phù hợp với công năng, yêu cầu quản lý, bảo vệ di tích.

Các hoạt động của Câu lạc bộ Zumba, Câu lạc bộ Dưỡng sinh, phòng đọc cộng đồng... giúp nâng cao chất lượng đời sống cư dân tại địa phương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bà Đỗ Thị Xuân, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh nhận xét nhờ có mô hình mới cùng sự quan tâm của các cấp quản lý, các hoạt động hội nhóm, đoàn thể trên địa bàn được tạo điều kiện tổ chức đều đặn và thuận lợi hơn, thu hút ngày càng nhiều cư dân tham gia.

“Mỗi người dân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương,” bà Xuân chia sẻ.

Theo báo cáo địa phương, phường Xuân Đỉnh được xác định là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học đông, vừa mang nét truyền thống của các làng xã cũ, vừa đan xen các khu đô thị, khu dân cư mới. Hiện toàn phường có 26 nhà văn hóa và 5 điểm sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã bám sát chỉ đạo của Thành phố Hà Nội để triển khai xây dựng 9 nhà văn hóa tổ dân phố, trong đó mua sắm, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao tại 7 nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 70 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ông Nguyễn Thường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh xác định đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới chỉ là điều kiện cần, từ đó cam kết khai thác, sử dụng hiệu quả, để nhà văn hóa thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, là nơi gắn kết Nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhận xét mô hình bước đầu rất thành công và ấn tượng, có nhiều tác động tích cực cho đời sống của người dân địa phương.

Theo đó, các hoạt động trong mô hình không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, mà còn giúp tăng cường ý thức rèn luyện thể dục thể thao, phòng bệnh hơn chữa bệnh ở cả quy mô xã hội, cộng đồng lẫn trong mỗi gia đình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bà Vũ Thu Hà cũng gợi mở khả năng hình thành sản phẩm du lịch đón khách, góp phần phát triển kinh tế địa phương gắn với công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 80 và Nghị quyết 26 (về phát triển du lịch) của Bộ Chính trị, triển khai Nghị quyết số 31 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo các mô hình thí điểm cần tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, thực chất để tiếp tục đánh giá và hoàn thiện, phát huy bản sắc từng địa phương, từng bước đưa nhà văn hóa thôn và nhà văn hóa tổ dân phố thành không gian sinh hoạt thường xuyên và thiết thực của cộng đồng./.

Trước đó vào ngày 23/10, phường Giảng Võ cũng đã triển khai mô hình thiết chế văn hóa tổ dân phố tại nhà văn hóa tổ dân phố số 4. Mô hình này đại diện cho nhóm phường trung tâm để đi đầu triển khai, làm cơ sở rút kinh nghiệm và nhân rộng trong tương lai.

Hà Nội: Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân qua mô hình 'Nhà họp số' 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng được trang bị thiết bị tại nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội để phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại các tổ dân phố.