BTS và cơn sóng “Hàn lưu” bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tối 24/10, boyband Hàn Quốc BTS, nhóm nhạc nam thống trị thị trường âm nhạc thế giới trong thập niên 2020, đã kết thúc hành trình tại Argentina bằng đêm diễn cuối tại sân vận động Único Diego Armando Maradona thuộc tỉnh Buenos Aires.

Sự kiện này được phát sóng trực tiếp tại các rạp chiếu phim ở hàng chục nước trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.



Sở hữu nền văn hóa bản địa mạnh mẽ, Argentina vốn là thị trường tương đối khó tính với “Hàn lưu.”

Đất nước của vũ điệu Tango, của truyền thống nhạc rock nội địa và tôn giáo bóng đá cuồng nhiệt từng có độ trễ nhất định trong việc tiếp nhận K-pop so với các quốc gia láng giềng như Chile hay Brazil.

Thế nhưng, 3 đêm diễn "cháy vé" liên tiếp với tổng cộng hơn 150.000 lượt khán giả phủ kín sân đã chứng minh một thực tế: Làn sóng Hallyu (Hàn lưu) giờ đây đã cắm rễ vững chắc tại Nam Bán cầu.



Đêm 24/10, thành phố La Plata biến thành một "biển tím" - màu sắc biểu tượng của BTS và cộng đồng người hâm mộ (ARMY). Hàng chục nghìn bạn trẻ, phần đông là nữ giới độ tuổi Gen Z, mang theo lightstick, đồng thanh hát vang các ca khúc bằng tiếng Hàn mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.

Không khí tại sân Único Diego Armando Maradona thể hiện tính kỷ luật, bài bản của văn hóa thần tượng Đông Á hòa quyện trọn vẹn với "văn hóa khán đài" rực lửa vốn có của người dân xứ sở Tango.



Vị trí “vip” nhất tại buổi biểu diễn này có giá lên tới gần 2 triệu peso Argentina (gần 30 triệu VNĐ), cao hơn nhiều so với giá vé chia tay huyền thoại bóng đá Lionel Messi hồi đầu tháng 10.

Độ “chịu chi” thường thấy ở người hâm mộ Kpop đã được đền đáp bằng màn trình diễn âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu ấn tượng đến từ những bậc thầy của ngành công nghiệp “idol” xử sở Kim Chi.



Không chỉ thu hút giới trẻ bản địa, sự kiện còn đón dòng người hâm mộ từ nhiều nước láng giềng đổ về, tạo nên cú hích rõ nét cho dịch vụ lưu trú và thương mại tại Buenos Aires.



Alejandra, một người hâm mộ trẻ đến từ Colombia, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Argentina: "Em biết đến BTS từ thời trung học… Âm nhạc của họ giúp em bớt cô đơn và học cách yêu thương chính bản thân mình. Khán giả Argentina tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, bởi đam mê chính là đặc trưng lớn nhất của con người nơi đây. Em tin chắc BTS sẽ muốn quay trở lại.”



Thành công rực rỡ của đêm diễn BTS tại Argentina phản ánh rõ nét bài học lớn từ cách Hàn Quốc kiên trì phát triển "quyền lực mềm" trong suốt ba thập kỷ qua. Ngay từ những năm 1990, Seoul đã coi công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế mũi nhọn, đầu tư bài bản từ hệ thống đào tạo nghệ sỹ, công nghệ sản xuất nghe nhìn cho đến chiến lược truyền thông toàn cầu.



Tại Mỹ Latinh, Hàn Quốc không vội vã thương mại hóa ngay từ đầu mà âm thầm gieo mầm thông qua mạng lưới các Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, các liên hoan phim và cuộc thi nhảy K-pop thường niên.

Từ chỗ là một trào lưu ngách (subculture), Hallyu từng bước trở thành bệ phóng khổng lồ nâng tầm thương hiệu quốc gia, kéo theo sự bùng nổ tiêu dùng ẩm thực, du lịch, mỹ phẩm và công nghệ Hàn Quốc trên khắp lục địa Nam Mỹ.



Sau Argentina, BTS sẽ tiếp tục đến với khán giả ở São Paulo, Brazil - thị trường chủ lực của Kpop ở Nam Mỹ. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ tour diễn “Arirang” vòng quanh thế giới, đi qua 4 châu lục và hàng chục quốc gia, trong đó có 4 nước Đông Nam Á./.

Album “Arirang” của ban nhạc Hàn Quốc BTS vượt mốc 5 tỷ lượt nghe Album “Arirang” của BTS đạt hơn 5 tỷ lượt nghe trên Spotify, thể hiện sức hút toàn cầu và thành công vượt mong đợi của nhóm nhạc Hàn Quốc.