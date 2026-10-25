Khán giả 'Tán Đa Show' cùng tìm kiếm nghệ sỹ cho concert 'Tổ quốc trong tim’

Từ ý tưởng của Báo Nhân Dân về một không gian âm nhạc cộng đồng dưới gốc đa trăm tuổi, "Tán Đa Show" thu hút ngày càng đông đảo khán giả tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Chia sẻ trong chương trình tối 24/10, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xúc động cho hay đây đã là lần thứ ba “Tán Đa Show” diễn ra, Ban tổ chức rất vui khi lần nào chương trình cũng thu hút rất đông khán giả.

“Buổi đầu tiên, Ban tổ chức ước lượng được khoảng 1.000 người tham dự. Buổi thứ hai, nhờ có chương trình bắn pháo hoa (tối 10/10) nên lượng khán giả đã tăng lên gấp đôi, khoảng 2.000 người. Hôm nay, dù tưởng rằng concert của nhóm nhạc Big Bang sẽ làm giảm lượng khán giả, nhưng không ngờ không khí vẫn đông đúc như thế này. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người,” Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng hoa các nghệ sỹ, nhóm nhạc trong chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng tiết lộ rằng ở những số sau, chương trình sẽ còn có những điều rất thú vị dành cho khán giả.

Đặc biệt, tới đây, sẽ có phần bình chọn dành cho khán giả trên trang thông tin của "Tán Đa Show" để lựa chọn một số nghệ sỹ biểu diễn trong phần Pre-show (phần mở đầu) của concert quốc gia "Tổ quốc trong tim."

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, chương trình “Tổ quốc trong tim” tiếp theo sẽ trở lại Hà Nội với một đêm diễn có quy mô chưa từng thấy, và các nghệ sỹ “Tán Đa Show” được lựa chọn sẽ biểu diễn trước hơn 100.000 người.

“Khán giả hãy truy cập trang web của ‘Tán Đa Show’ để tham gia bình chọn cho các ban nhạc. Xin cảm ơn mọi người và hãy quay trở lại đây sau hai tuần nữa để chứng kiến một điều chưa từng thấy tại khu vực Hồ Gươm, tại Tán Đa và tại Việt Nam," ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Nhóm hợp xướng GOMO, hai ban nhạc trẻ Sloth và Nghịch cùng nghệ sỹ độc lập Vinh Khuất đã khuấy động không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm khu vực phía sau khuôn viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 24/10, "Tán Đa Show" số 3 với không gian âm nhạc đa sắc màu từ những nghệ sỹ trẻ đã đem đến những tiết mục tri ân và ca ngợi phụ nữ, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam trong tháng 10.

GOMO mở màn đêm diễn với hai ca khúc "Cám ơn tình yêu tôi" và "Em trong mắt tôi" với những lớp thanh âm dịu dàng ngọt ngào xen cài vào nhau. GOMO là dàn hợp xướng cộng đồng, hội tụ những người yêu thích hát bè, thường hát kết hợp giữa RnB với nhạc dân gian.

Nhóm nhạc Sloth với 3 thành viên Nguyễn Vũ Minh Thu, Nguyễn Trường Giang, Phùng Mạnh Hùng đã mang đến đêm diễn những ca khúc mang tính tự sự về tình yêu, hạnh phúc, sự chia ly... như "Phất phơ," "Về với tôi," "Ngủ quên," "Thủa mới tấm bé"...

Chương trình thu hút hàng nghìn khán giả. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Minh Thu, ca sỹ nhóm Sloth chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến một tinh thần âm nhạc phóng khoáng, gửi gắm trọn vẹn những câu chuyện chân thành. Âm nhạc của Sloth đã dám bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu. Và tại 'Tán Đa', chúng tôi đã nhìn thấy sự đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Cả nhóm như được tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực dồi dào để 'cháy' hết mình dưới ánh đèn sân khấu.”

Cùng chung cảm xúc, Huyền Anh, giọng ca chính của ban nhạc Nghịch bày tỏ: "Là một ban nhạc Indie còn non trẻ, chúng tôi hiếm khi có cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn. Vì thế, bước lên sân khấu 'Tán Đa' là cơ hội để nhóm từng bước mở rộng tệp khán giả, đưa âm nhạc chạm tới nhiều thế hệ người nghe hơn."

Vinh Khuất là nghệ sỹ trình diễn cuối cùng trong show, nhưng phần trình diễn của anh đem lại sự bùng nổ, đồng thời thu hút thêm rất đông du khách, người dân tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Anh đem đến những ca khúc quen thuộc do mình sáng tác như "Bỏ anh ta đi," "Như bài tình ca," "Việt Nam".../.

Chương trình 'Tán Đa Show': Lắng nghe thanh âm Hà Nội theo cách của người trẻ Khi giai điệu “Nồng nàn Hà Nội” cất lên, chương trình âm nhạc “Tán Đa Show #02” bắt đầu mang đến không gian kết nối những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về Hà Nội qua âm nhạc.