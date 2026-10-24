Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng: Tạo hiệu ứng tốt với đông đảo khán giả

Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 bế mạc, khép lại 10 ngày biểu diễn và giao lưu nghệ thuật sôi nổi.

Điểm đáng chú ý nhất là tất cả các đêm diễn, các buổi sáng cũng như buổi chiều đều đông kín khán giả đến xem. Có thể thấy Liên hoan đã tạo hiệu ứng rất tốt khi thu hút đông đảo khán giả ở các độ tuổi tìm đến với các tác phẩm sân khấu truyền thống.

15 đêm diễn đông kín khán giả

Theo Ban Tổ chức, hơn 10.000 vé miễn phí được phát hành, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, trong đó có khán giả trẻ, tiếp cận các tác phẩm. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số, với gần 600 bài viết, hơn 1.000 hình ảnh và khoảng 360 video được đăng tải trên fanpage trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các đêm diễn của Liên hoan luôn đông kín khán giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những con số này cho thấy nỗ lực đưa sân khấu đến gần hơn với đời sống, đồng thời mở rộng các kênh kết nối giữa nghệ sỹ và người xem.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam bày tỏ sự xúc động và bất ngờ khi lượng khán giả đến với Liên hoan lần này hết sức khác biệt so với tất cả các kỳ liên hoan trước.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Lần trước, chúng tôi phân phối vé tại các trường học, hết sức vất vả nhưng đến lúc biểu diễn thì vẫn rất thưa vắng. Nhưng lần này gần như không còn chỗ ngồi, mọi người đều mong muốn đến với sân khấu, điều này là hiệu ứng rất tốt khi thế hệ khán giả ngày nay được tiếp cận với các tác phẩm sân khấu truyền thống. Nếu 15 đơn vị nghệ thuật hết sức nghiêm túc và chỉn chu cho những tác phẩm của mình, thì khán giả Thủ đô cũng hết sức công tâm trong việc đánh giá, thẩm định tất cả các vở diễn,” Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi nhận định.

Theo quan sát của mình, Tiến sỹ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho rằng việc 15 đêm diễn luôn kín chỗ, nhiều khán giả phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì hết chỗ là minh chứng rõ nét cho sức hút của sân khấu.

Đáng chú ý, sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập cho thấy sự đa dạng trong phương thức tổ chức và hoạt động sáng tạo sân khấu. Mỗi đơn vị mang đến cách tiếp cận riêng trong lựa chọn đề tài, ngôn ngữ biểu diễn và tổ chức dàn dựng, góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho Liên hoan.

Tiến sỹ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, theo Tiến sỹ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, lượng khán giả đông mới là điều kiện ban đầu; để giữ chân công chúng lâu dài, sân khấu cần những tác phẩm có chất lượng, chiều sâu nghệ thuật và sức hấp dẫn bền vững.

“Sự quan tâm của khán giả vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm đối với người làm nghề để tiếp tục tạo ra những tác phẩm đủ sức thuyết phục để khán giả tìm đến rạp. Từ thực tiễn Liên hoan, yêu cầu tiếp tục đầu tư cho kịch bản, phát huy bản sắc từng loại hình và tìm kiếm phương thức biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay vẫn là những vấn đề đặt ra đối với sân khấu Việt Nam,” Tiến sỹ Nguyễn Đăng Chương nói.

Lan tỏa đời sống sân khấu đến khán giả trẻ

Đúng như tên gọi, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 không giới hạn trong các đơn vị nghệ thuật Thủ đô mà còn mở rộng chào đón các đơn vị công lập và ngoài công lập trên cả nước.

Vở diễn “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mở rộng về quy mô cũng có nghĩa là mở rộng về đề tài. Các tác phẩm tham dự đã đem đến cho khán giả những câu chuyện giàu cảm xúc về lịch sử, dân gian và đời sống đương đại; nhiều tác phẩm đề cao tinh thần nhân văn, khơi gợi ký ức, khát vọng trong cuộc sống mới, đồng thời khắc họa tinh thần quả cảm, kiên cường của những con người bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, giữ gìn trời biển, biên cương Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Sự góp mặt của 4 đơn vị sân khấu ngoài công lập tại Liên hoan tiếp tục khẳng định vai trò của mô hình xã hội hóa trong đời sống sân khấu. Hoạt động của các đơn vị này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, khơi thông những trì trệ trong nhận thức và tư duy sáng tạo nghệ thuật.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, ý nghĩa của liên hoan không chỉ là tranh tài nghệ thuật mà còn là dịp giao lưu, kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Diễn viên Nhật Kim Anh và diễn viên Việt Hoa nhận giải cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp giữa Nhà hát Chèo Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức một sân chơi thật tuyệt vời. Đầu tiên, các đoàn đến đua tài đua sức, nhưng điều quan trọng nhất là lan tỏa, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam,” Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tuấn Cường nói.

Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tuấn Cường cho rằng các đơn vị nghệ thuật ba miền tham dự, mang những tác phẩm chất lượng nghệ thuật rất tốt. Ông hy vọng sân chơi này tổ chức nhiều hơn nữa, không chỉ riêng ở Hà Nội mà ở các tỉnh thành.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, cho hay Liên hoan mang đến cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà hát, đơn vị nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ tiếp cận những cách làm mới, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời góp phần đưa văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội đến gần hơn với công chúng và lan tỏa rộng rãi tới các địa phương trong cả nước.

Ban tổ chức đã trao 2 huy chương Vàng cho vở diễn “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời câu hỏi làm thế nào để sân khấu truyền thống đến được với khán giả trẻ, Nghệ sỹ Nhân dân Thu Huyền cho rằng đây là điều trăn trở đối với những người nghệ sỹ làm nghệ thuật truyền thống.

Nhà hát Chèo Hà Nội đang xây dựng và tổ chức nhiều chương trình với nội dung, hình thức thể hiện phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thưởng thức của khán giả trẻ đồng thời đẩy mạnh quảng bá nghệ thuật đến sinh viên.

Ngoài những chương trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát đã đưa nghệ thuật đến các trường học trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hướng đi quan trọng để tiếp cận, tạo sự gắn kết và từng bước hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật truyền thống trong giới trẻ./.

Tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương (thứ hai từ phải sang) nhận Giải Tác phẩm ấn tượng về đề tài thanh niên xung phong được trao cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

NSƯT Lê Thiện Tùng: “Sân khấu vẫn có hào quang riêng trong đời sống đương đại” Giữa vô số hình thức giải trí, Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện Tùng cho rằng sân khấu vẫn có hào quang riêng nhờ những cảm xúc chân thực giữa nghệ sĩ và khán giả.

Liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, hơn 200 nghệ sỹ đến từ 3 miền đất nước, trình diễn 15 vở thuộc sáu loại hình: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Ban tổ chức đã trao 2 huy chương Vàng cho vở diễn “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ba vở nhận huy chương Bạc là “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Sân khấu Kịch Hồng Vân. Giải Tác phẩm ấn tượng về đề tài thanh niên xung phong được trao cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương). Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức trao 23 huy chương Vàng và 37 huy chương Bạc cho các diễn viên. Những giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc được trao ở các hạng mục Tác giả xuất sắc, Nhạc sỹ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sỹ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.