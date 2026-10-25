Chương trình nghệ thuật 'Hào khí Lạc Hồng': Kể huyền sử bằng sân khấu thực cảnh

Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời thực hiện chủ trương phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, các đạo diễn nghiên cứu chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng.”

Chương trình khai thác những huyền tích thời đại Hùng Vương bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp công nghệ trình diễn và trải nghiệm nhập vai trên không gian mặt nước tại khu vực cảnh quan Nhà đón tiếp khách Quốc tế - Trung tâm lễ hội Đền Hùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Diễn ra vào hai ngày 21/11 và 23/11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa của công chúng, qua đó phát huy nguồn lực di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Thông tin đến báo chí ngày 25/10, ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho hay chương trình không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới, mà còn hướng tới khai thác nguồn lực di sản để phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Đại diện Ban Tổ chức và êkip sản xuất thông tin đến báo chí. (Ảnh: BTC)

Định hướng này gắn với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành những sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc đáo, giàu bản sắc gắn với du lịch.

Với thời lượng dự kiến 90 phút, chương trình có sự tham gia sáng tạo của đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long, gồm 6 phần nghệ thuật liên hoàn: "Huyền sử Lạc Hồng," "Mỵ Nương và hội kén rể," "Hai thế giới Núi và Nước," "Rước Mỵ Nương và cuộc chạm trán," "Đại chiến Sơn Tinh-Thủy Tinh" và "Khi nước rút và Về nguồn."

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Anh được "chọn mặt gửi vàng" vào vai Vua Hùng.

Theo đạo diễn Mai Long, đằng sau những truyền thuyết quen thuộc là nhiều tầng sâu ý nghĩa về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người, gửi gắm khát vọng của cha ông trong việc vượt qua thiên tai, bảo vệ cuộc sống.

Vì vậy, êkip lựa chọn kết hợp ngôn ngữ sân khấu, điện ảnh và thực cảnh, tạo nên mạch cảm xúc có những cao trào, đồng thời có khoảng lặng để khán giả chiêm nghiệm. Đạo diễn Mai Long nhấn mạnh sự hoành tráng của sân khấu và hiệu ứng thị giác phải gắn với nội dung, chiều sâu văn hóa và giá trị nhân văn.

Đạo diễn Mai Long chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại được xác định là một trong những điểm nhấn của “Hào khí Lạc Hồng,” nhằm tổ chức không gian biểu diễn, tái hiện các hình tượng huyền sử và nâng cao trải nghiệm của khán giả.

Theo đạo diễn Trần Trung, việc chuyển những câu chuyện quen thuộc về thời đại Hùng Vương thành ngôn ngữ nghệ thuật mới, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ dễ tiếp cận hơn, đặt ra không ít thách thức đối với êkip. Vì vậy, chương trình được định hướng như một tổ hợp các ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ trình diễn, kết hợp sân khấu, thực cảnh, điện ảnh với yếu tố tương tác, nhập vai, trong đó khán giả được đặt ở vị trí trung tâm.

Trong phân cảnh hội kén rể, một nhóm khán giả đăng ký trước sẽ được hướng dẫn sử dụng trang phục cách điệu, trực tiếp tham gia cùng diễn viên, qua đó tạo sự gần gũi hơn với những câu chuyện văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, đạo diễn Trần Trung tiết lộ êkip dự kiến sử dụng hệ thống cáp kỹ thuật số ma trận đa điểm (cáp 3D), cho phép diễn viên di chuyển trên không theo những lộ trình được lập trình trước, tạo điều kiện tổ chức những đại cảnh có quy mô và tính phức tạp cao.

Theo đó, hệ thống này có thể đưa các nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh di chuyển trong không gian biểu diễn rộng, thậm chí tiếp cận những vị trí gần khán giả. Chuyển động của diễn viên sẽ được phối hợp với hệ thống phun nước và các hiệu ứng sân khấu để tái hiện cuộc đối đầu giữa Núi và Nước, đặc biệt là hình tượng "nước dâng bao nhiêu, núi dâng bấy nhiêu" trong truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh./.

Phát triển kinh tế đêm gắn với di sản Đền Hùng Tỉnh Phú Thọ hướng tới phát triển các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh kinh tế đêm gắn với di sản và nâng cao chất lượng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng chuyên nghiệp, đặc sắc.