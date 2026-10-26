Mỹ Đình đẹp nghẹt thở đêm cuối BIGBANG: Pháo hoa rợp trời, sáng rực

Bầu trời Mỹ Đình (Hà Nội) rực sáng trong những lớp pháo hoa, phía dưới là hàng chục nghìn chiếc Bangbong tạo thành “yellow ocean.” BIGBANG đã khép lại hai đêm diễn tại Hà Nội bằng một đêm cuối đầy cảm xúc, nơi G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG chơi hết mình còn V.I.P dường như chẳng ai muốn cuộc hẹn 20 năm kết thúc.

Pháo hoa phủ kín bầu trời, hàng chục nghìn vương miện vàng cùng sáng và ba thành viên BIGBANG đứng giữa một sân khấu khổng lồ. Có những khoảnh khắc trong đêm 25/10 mà nếu chỉ nhìn qua một bức ảnh, người ta cũng đủ hiểu vì sao gần 90.000 lượt khán giả đã tìm đến Mỹ Đình trong hai ngày cuối tuần.

Ở những cao trào của chương trình, pháo hoa xuất hiện theo từng lớp hiệu ứng liên tục được đẩy lên phía sau sân khấu, khi bắn thẳng thành những cột sáng, lúc bung rộng thành một mái vòm phủ phía trên G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG. Phía dưới, “yellow ocean” vẫn chuyển động theo từng nhịp nhạc. Hai lớp ánh sáng, một từ bầu trời và một từ khán đài, khiến Mỹ Đình gần như biến thành một sân khấu khổng lồ.

Có một Mỹ Đình rực rỡ đến thế trong đêm cuối BIGBANG. (Ảnh: Vietnam+)

Quy mô pháo hoa tại Hà Nội được nhiều V.I.P đánh giá tạo hiệu ứng hoành tráng hàng đầu trong các chặng World Tour đã qua của BIGBANG.

Và rồi chính khán giả lại tạo ra phần còn lại của “production.” Bangbong được giơ cao thành từng lớp vàng nối từ mặt sân lên các tầng ghế. Fanchant tên từng thành viên vang từ nhiều phía. Những tấm slogan được nâng lên trong các đoạn giao lưu, còn mỗi khi BIGBANG hướng micro xuống phía dưới, hàng chục nghìn người gần như lập tức hát tiếp.

Trong những đoạn nhạc chậm, biển lightstick đung đưa như sóng. Tới các bài hát sôi động, gần như cả mặt sân cùng bật lên. Rất nhiều V.I.P đã theo BIGBANG từ khi còn đi học, giờ đứng giữa Mỹ Đình cùng bạn bè năm xưa, hát lại những ca khúc đã đi qua hơn một thập kỷ trong đời mình. Vì thế, “yellow ocean” tối 25/10 với nhiều V.I.P đẹp không chỉ vì ánh sáng, mà đó còn là một chuyến trở về tuổi trẻ của chính mình.

G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG chạy khắp phần sân khấu mở rộng, tiến sát nhiều khu vực khán giả, liên tục trêu nhau và giao lưu. Có lúc cả ba nằm dài ra sàn sau một tiết mục, vừa thở vừa cười trong tiếng hét không dứt phía dưới.

TAEYANG vẫn là nguồn năng lượng khó tin. Nam ca sỹ hát, nhảy rồi liên tục yêu cầu từng khu vực khán đài hét lớn hơn. DAESUNG chỉ cần một biểu cảm đã đủ khiến cả sân bật cười. G-DRAGON lại có kiểu kiểm soát sân khấu rất riêng, đôi khi chỉ nhìn vào camera hoặc bước vài nhịp về phía khán giả cũng đủ làm âm lượng Mỹ Đình tăng lên.

Riêng G-DRAGON tiếp tục có thêm một “mật mã” với fan Việt. Khi nhắc lại biệt danh “anh Long,” nam nghệ sỹ khiến khán đài đồng loạt gọi lớn “danh xưng” này. Một cách gọi vui xuất phát từ fandom sau cùng lại trở thành khoảnh khắc riêng rất Việt Nam giữa World Tour toàn cầu.

Cảm xúc được đẩy lên thêm một lần khi V.I.P đồng thanh đòi Day 3. Thay vì lướt qua, BIGBANG đáp lại rằng nếu không khí nóng hơn hôm trước, nhóm sẽ quay lại. Chỉ vài giây sau, tiếng hét từ mọi phía dội xuống như câu trả lời của gần 45.000 người.

Với tổng cộng gần 90.000 lượt khán giả qua 2 đêm, chặng Hà Nội đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế có quy mô lớn bậc nhất từng diễn ra tại Việt Nam. Việc giữ gần nguyên production Goyang, cộng thêm phần pháo hoa được tăng cường, khiến Mỹ Đình có được những khung hình xứng đáng với một World Tour sân vận động.

Đằng sau quy mô ấy là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng của VPBank trong vai trò đồng tổ chức. VPBank đồng thời là nhà tài trợ chính, góp phần đưa một production đỉnh cao tới Việt Nam và xây dựng chuỗi trải nghiệm kéo dài từ trước concert tới hai đêm diễn. Quy mô và sự thành công của hai đêm nhạc hội trở thành tiêu chuẩn mới cho concert quốc tế tại Việt Nam.

Đến cuối cùng, những người cũng BIGBANG đã đi qua 20 năm kỷ niệm sẽ nhớ bầu trời Mỹ Đình đầy pháo hoa, nhớ những nghệ sĩ đã hoạt động 20 năm vẫn chạy khắp sân khấu như thể đây là đêm diễn đầu tiên; nhớ tiếng hàng chục nghìn người cùng gọi “anh Long”, cùng đòi Day 3 và cùng hát đến khản giọng.

Khi pháo hoa cuối cùng tắt dần, hàng nghìn chiếc Bangbong vẫn sáng đèn. BIGBANG nán lại trên sân khấu, còn phía dưới, khán giả vẫn không ngừng gọi tên nhóm. Cuộc hẹn 20 năm giữa BIGBANG và V.I.P Việt Nam thực sự đã ghi dấu một vĩ thanh đẹp đẽ, sâu đậm, một hồi ức không thể nào quên trong quãng thanh xuân của người hâm mộ./.

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