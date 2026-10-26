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Gia tăng bất đồng Mỹ-Ukraine do các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga

Bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục gia tăng trong tháng 10 liên quan đến các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Viết Thành
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Gia tăng bất đồng Mỹ-Ukraine do các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Gia tăng bất đồng Mỹ-Ukraine do các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Tổng thống Zelensky nêu "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga.

Iran tuyên bố giữ nguyên lập trường trước nguy cơ Mỹ nối lại tấn công quân sự.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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