Ukraine nêu “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột với Nga, Kiev không chấp nhận các điều kiện liên quan đến quy chế trung lập và việc hạn chế quy mô quân đội, đồng thời nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo cấp cao nhất.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine ngày 25/10, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận tại Oslo (Na Uy) đã đề cập đến những vấn đề then chốt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev sẵn sàng thúc đẩy các sáng kiến ngừng bắn và tiếp tục đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Mặc dù không nêu thời điểm cụ thể, ngày 25/10, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine sẽ sớm diễn ra. Ông bày tỏ tin tưởng cả Moskva và Kiev đều mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng khẳng định Moskva sẵn sàng nối lại đàm phán sau ngày 4/11, đồng thời cho biết Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức các cuộc tham vấn ba bên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bày tỏ hoan nghênh khả năng Liên minh châu Âu (EU) cử đặc phái viên tham gia thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết các nhóm thương lượng của Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11 tới.

Nếu các cuộc thảo luận ở cấp kỹ thuật đạt tiến triển, các bên có thể tiến tới cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước để giải quyết những vấn đề quan trọng còn tồn tại.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những khác biệt về vấn đề lãnh thổ, bảo đảm an ninh và các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn là những trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây chưa tạo ra bước đột phá đáng kể, trong khi Nga và Ukraine tiếp tục duy trì những lập trường khác biệt về các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình./.