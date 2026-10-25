Pháp lập kỷ lục đặt hàng vũ khí, đẩy nhanh chương trình tái vũ trang

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) đã đặt hàng các hệ thống vũ khí trị giá 17,5 tỷ euro, tăng 36,7% so với mức 12,8 tỷ euro cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức cao kỷ lục trong giai đoạn 9 tháng, phản ánh nỗ lực đẩy nhanh chương trình tái vũ trang và củng cố năng lực quốc phòng của Pháp.



Đầu năm 2026, DGA dự báo các doanh nghiệp quốc phòng Pháp có thể nhận hơn 100 tỷ euro đơn hàng trong giai đoạn 2025-2026. Con số này bao gồm 38 tỷ euro đơn hàng năm 2025, khoảng 42,5 tỷ euro dự kiến trong năm 2026 và 21,2 tỷ euro xuất khẩu vũ khí năm 2025.

Tổng giá trị có thể tăng thêm nếu tính cả các hợp đồng xuất khẩu giành được trong năm nay.

Trong báo cáo trước Quốc hội, đại diện DGA cho biết đã thực hiện hơn 3.100 thủ tục cam kết đặt hàng trong 9 tháng đầu năm, chủ yếu với các doanh nghiệp thuộc cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng Pháp.

Các đơn hàng mới trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Đối với lục quân, DGA đặt mua 13 hệ thống pháo phản lực tầm xa Thundart do MBDA và Safran phát triển, nhằm thay thế hệ thống LRU hiện có.

Hải quân được bổ sung khinh hạm phòng thủ và can thiệp FDI thứ năm do Naval Group sản xuất, tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến MdCN và một tàu tuần tra ven biển.

Trong lĩnh vực không quân, các đơn hàng gồm tên lửa không đối không Meteor và MICA NG, tên lửa hành trình SCALP Mark 2 và bốn tổ hợp phòng không SAMP/T NG do MBDA và Thales phát triển.

DGA cũng khởi động nghiên cứu các công nghệ trọng yếu cho phiên bản máy bay chiến đấu Rafale F5, tập trung vào radar và hệ thống tác chiến điện tử do Dassault Aviation đảm nhiệm.

Ở lĩnh vực không gian, Airbus và Unseenlabs được lựa chọn thiết kế hai vệ tinh tình báo điện từ thuộc chương trình Celeste. DGA dự kiến giao hợp đồng phát triển chương trình vệ tinh quan sát quang học IRIS cho Thales và Airbus, thay thế các vệ tinh do thám CSO hiện nay.

Tuy nhiên, việc tăng ngân sách quốc phòng không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp được tự do nâng giá vũ khí. Ông Patrick Pailloux khẳng định DGA sẽ đàm phán chặt chẽ, yêu cầu báo giá hợp lý và mức đầu tư thích đáng từ phía nhà sản xuất. Một số đề xuất đã được trả lại để điều chỉnh nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách công.



Đà gia tăng đơn hàng cho thấy Pháp đang thúc đẩy tái vũ trang, tạo động lực cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình còn phụ thuộc vào khả năng chuyển đơn hàng thành sản phẩm thực tế, tiến độ bàn giao và khả năng cân đối ngân sách trong bối cảnh tài chính công Pháp chịu nhiều sức ép./.

Hội nghị thượng đỉnh NATO khởi động với loạt dự án quốc phòng quy mô lớn Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara công bố dự án hợp tác và mua sắm vũ khí trị giá hàng tỷ USD nhằm nâng cao năng lực quân sự và sản xuất quốc phòng.